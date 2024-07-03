Як подати електронну заяву для вступу після 11 класу: інструкція з фото

Як обрати конкурсну пропозицію на вступ

Для подачі заяви на вступ до закладу фахової передвищої освіти у своєму електронному кабінеті натисніть на посилання "Подача заяв". На екрані повинна з'явитися форма вибору конкурсної пропозиції.

Тут вам потрібно обрати відповідні параметри для вибору конкурсних пропозицій та натиснути "Пошук":

регіон (тобто область України, м. Київ - окремо)

заклад освіти

освітньо-професійний ступінь - фаховий молодший бакалавр

форма навчання - денна, заочна

спеціальність - введіть код спеціальності або частину назви спеціальності

У таблиці "Знайдені конкурсні пропозиції" після перегляду знайденої інформації натисніть в обраній пропозиції на посилання у колонці "Назва пропозиції" для відкриття переліку вступних випробувань і конкурсних показників.

Якщо у вас немає результатів НМТ 2022-2024 або ЗНО 2021 року, ви можете скласти співбесіду чи творчий конкурс (останній - на спеціальності, для яких передбачено складання виключно творчого конкурсу).

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Якщо ж у вас є результати НМТ 2022-2024 або ЗНО 2021 року, вкажіть відповідну ознаку.

Натискаючи на гіперпосилання "Вимоги", ознайомтесь з вимогами до структури та змісту мотиваційних листів вступників, якщо ваша конкурсна пропозиція передбачає їхнє написання.

Якщо ви визначилися, куди хочете подавати заяву, встановіть позначку у першій колонці таблиці, а для продовження формування заяви натисніть "+ подати заяву".

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Як подати заяву на вступ

Після натискання кнопки на екрані з'явиться форма для подання. Перегляньте загальні параметри обраної конкурсної пропозиції.

Для подання заяви у конкурсі на "бюджетне" місце та на участь у конкурсі на "контрактні" місця в разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією вчитися на "бюджеті" вкажіть верхню позначку.

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Якщо ви берете участь у конкурсі лише на "контракт", вам потрібно обрати нижню позначку.

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Якщо у вас є пільги, до подачі заяв зверніться до закладу освіти з підтверджувальними документами для внесення цієї інформації в ЄДЕБО. Тоді, створюючи заяви, зможете обрати пільгу, з якою буде подано заяву.

Важливо: пільги, які надають право для переведення з "контракту" на "бюджет", можна додати на різних етапах вступу.

Далі вкажіть обраний освітній ступінь (рівень) за бюджетні кошти:

"ніколи не здобувався" - необхідно вказати, якщо вступ на основі повної загальної середньої освіти здійснюється вперше

"вже здобутий раніше" - необхідно вказати, якщо вступ на основі повної загальної середньої освіти вже здобуто

"вже здобувався раніше (навчання не завершено)" - необхідно вказати, якщо вступ на основі повної загальної середньої освіти ще не завершено

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У блоці "Результати випробувань" виберіть спосіб подачі заяви: співбесіда, результати НМТ чи результати ЗНО минулих років.

Якщо обираєте "Співбесіда", зазначте відповідну ознаку та ознайомтесь з вимогами до критеріїв оцінювання мотиваційного листа. Для внесення тексту мотиваційного листа натисніть на гіперпосилання "Внести текст мотиваційного листа".

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При виборі "Результати національного мультипредметного тесту" необхідно обрати три вступні випробування, підтягнувши відповідні дані.

До кожної своєї заяви ви повинні вказувати текст мотиваційного листа.

Коли всі поля будуть заповнені, натисніть на кнопку "Подати заяву". Ознайомтесь з підтвердженням подачі заяви. Якщо все правильно, натисніть кнопку "Підтвердити".

Після цього на екрані з'явиться інформація щодо успішної реєстрації заяви в ЄДЕБО.

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