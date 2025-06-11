Як починалась "Павутина": СБУ показала нове відео спецоперації зі знищення авіації РФ

Операція "Павутина", в рамках якої були уражені 4 аеродроми Росії, була відповіддю на масовані ракетні обстріли українських міст, лікарень та енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

На оприлюднених кадрах можна побачити хронологію спецоперації, під час якої дронам СБУ вдалось уразити 41 російський літак.

Як пише СБУ, задумом безпосередньо керував голова відомства Василь Малюк. Підготовка ж до спецоперації відбувалася в умовах максимальної секретності.

Як проходила спецоперація

Спочатку СБУ переправила до Росії FPV-дрони. Після цього на територію країни-терориста були переправлені модульні дерев'яні будиночки.

Вже на території Росії дрони були заховані під дахи будиночків, які, своєю чергою, розмістили на вантажних автомобілях. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а безпілотники вилетіли, щоб уразити російські бомбардувальники.

Як відзначив Малюк, СБУ, відповідно до законів та звичаїв війни, відпрацювала по абсолютно законних цілях - військових аеродромах та авіації Росії, які залучені до бомбардувань українських міст.

"Ми працюємо над тим, щоб здивувати його новими сюрпризами. Не менш болючими, ніж операція "Павутина", - додав голова СБУ.

Операція "Павутина"

1 червня СБУ провела унікальну спецоперацію під час якої були уражені чотири військові аеродроми Росії:

"Оленья";

"Иваново";

"Дягилево";

"Белая".

На ворожих аеродромах базувалась стратегічна авіація країни-терориста, яка регулярно обстрілює мирні українські міста.

Загалом втрати авіації Росії внаслідок операції становлять 41 одиницю, серед яких літаки "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", "Ан-12" й "Іл-78". Вартість ураженої техніки перевищує 7 млрд доларів.

Більше подробиць про перебіг операції - в матеріалі РБК-Україна.