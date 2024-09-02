Як платіжна система Dzing може бути пов'язана з РФ, і до чого тут повірений Фірташа Горбуненко

Проживаючий у Лондоні український екс-банкір Денис Горбуненко був помічений у зв'язку з фінтех-компанією Dzing, яка має російське коріння і на яку нещодавно були накладені обмеження з боку влади Великої Британії через підозри у шахрайстві. "Зв'язувальною ланкою" стала компанія з ОАЕ, яку викрили у постачанні титанової сировини до Росії. Що про це відомо – у матеріалі.

Міжнародний скандал, пов'язаний із введенням Управлінням з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA) санкцій проти фінтех-компанії Dzing, отримав продовження. У списку осіб, потенційно пов'язаних із цією компанією, з'явилося нове ім'я, що може вплинути на подальше розслідування британської влади. Йдеться про Дениса Горбуненка, який раніше очолював скандальний "Родовід Банк" в Україні. Він переїхав до Лондона після фінансового краху банку у 2009 році.

Фото: Денис Горбуненко (facebook com)

У Великій Британії Горбуненко виступав довіреною особою українського олігарха Дмитра Фірташа (був заарештований у 2014 році в Австрії на запит ФБР за хабарі за ліцензії на видобуток ільменітової руди в Індії, влада США з того часу домагається його екстрадиції). В Україні Фірташ перебуває під санкціями з 2021 року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на Горбуненка було оформлено компанію Raga Establishment Limited, яка виграла на користь Фірташа у 2019 році суд у найбагатшого бізнесмена України Ріната Ахметова з продажу "Укртелекому" ціною 700 млн доларів. Також Горбуненко особисто був присутнім у суді над Фірташем у Відні.

Крім того, за даними українських ЗМІ, Горбуненко організував змову на торгах у 2019 р. щодо продажу українською владою прав вимоги на майно найбільшого у Києві торгового центру "Республіка", внаслідок чого цей актив було викуплено з дисконтом у 70% компанією "Солтекс капітал" ".

Остання була записана на британського інвестбанкіра Роберта Алана Джонсона. Його зв'язок із Горбуненком підтверджується тим, що Джонсон був головою наглядової ради скандального українського банку "Січ", коли Національний банк визнав Горбуненка його фактичним контролером.

Коли ж у 2020 р. "Солтекс капітал" потрапив до "чорного списку" Антимонопольного комітету України, який доказав змову за її участю, Роберт Алан Джонсон вирішив піти з компанії, а сама вона перейшла в режим припинення діяльності.

Під питанням

За повідомленням Bloomberg, ще в жовтні 2023 року FCA ввів обмеження на діяльність зареєстрованої у Великій Британії компанії Dzing Finance Ltd., що спеціалізується на фінансових технологіях, заявивши, що майже кожен п'ятий платіж, отриманий нею, був пов'язаний з шахрайськими схемами. Тоді Dzing погодилася не брати нових роздрібних клієнтів або фонди без попередньої згоди регулятора.

У березні 2024 року на Dzing Finance Ltd. були накладені ще більші обмеження, у тому числі з зобов'язанням розкриття всіх клієнтів та вартості отриманих ними будь-яких відшкодувань, та персональним звітом перед FCA двічі на місяць.

За даними Bloomberg, ключовим акціонером Dzing є Тетяна Орлова, росіянка з норвезьким паспортом, колишня дружина російського мільярдера Віталія Орлова. Засновником та директором Dzing був ще один росіянин Михайло Надель. У 2011 р. його було заочно засуджено та засуджено до 16 років ув'язнення судом Киргизстану за шахрайство та відмивання грошей в Asia Universal Bank.

Влаштувавшись у Лондоні і створивши Dzing, Надель почав вести діяльність як резидент Італії Майкл Строгонов, втім, його досить швидко розсекретили.

Лондонська антикорупційна група Global Witness заявила про можливу причетність Надель-Строгонова до широкомасштабних порушень, тоді як Міжнародний валютний фонд вказав на "великомасштабну злочинну діяльність" у фірмі. У результаті листопаді 2023 р. Надель-Строгонов вимушено пішов з посади директора.

За даними того ж Bloomberg, у 2021 р. Dzing Finance Ltd. отримала позику на суму €5.3 million від структури, пов'язаної з Олегом Бойком, засновником Finstar Financial Group, який знаходиться у списках санкцій України та Австралії.

Крім Наделя-Строгонова та Орлової, у Dzing Finance Ltd присутня і третя сторона. 2.137% часток у компанії (що залишилися 97.863% знаходяться у Dzing finance Group Limited Орлової та Наделя) володіє Dekiba Trading FZE з ОАЕ.

Трейдер з ОАЕ

1 серпня 2024 р. лондонська компанія Union Gf UK Ltd, що належить Денису Горбуненку, опублікувала стандартну звітність – Confirmation Statement. З неї випливає, що у складі засновників компанії відбулися зміни – частка Горбуненка зменшилася до 90%, а 10% він передав компанії Dekiba Trading FZE – тій, яка є співвласником Dzing Finance Ltd.

Ще одним підтвердженням того, що Dekiba Trading FZE може бути не далеким від Горбуненка, є резолюція Dzing Finance Ltd., датована березнем 2022 р., де від імені Dekiba Trading FZE свій підпис поставив українець Євген Шапка. З 2019 р. він обіймає посаду директора київської компанії "Норлендінвест", якою з паперів володіє вже згаданий вище Роберт Алан Джонсон, пов'язаний із Горбуненком.

Dekiba Trading FZE – активний трейдер з явним прицілом на майбутнє – таким, що навіть матеріали на його сайті, хостинг якого знаходиться в Україні, датовані 2025 роком.

Даних, що підтверджують глобальність операцій Dekiba Trading FZE, у відкритому доступі немає. Одне, за інформацією сервісу Trademo, компанія поставила в 2021 мінімум дві партії ільменітового концентрату з Африки на користь російської компанії ТОВ "Кіт" на суму $1,4 млн.

Країною походження вантажу був вказаний Мозамбік (примітно, що свого часу господар ЧВК "Вагнер", який фінансувався Кремлем, Євген Пригожин включав цю країну до сфери своїх інтересів). Імовірно, вантаж міг призначатися або заводу "Кримський титан" в окупованому Криму, або підконтрольній держкорпорації "Ростех" компанії "ВСМПО-Авісма", найбільшому виробнику титану в Росії.

Остання знаходиться у списку санкцій США. Титан, який вона випускає, масово використовується у виробництві крилатих ракет, зокрема X-101. Саме таку ракету, як відомо, російські терористи запустили дитячою лікарнею "Охматдит".