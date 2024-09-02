Как платежная система Dzing может быть связана с РФ, и при чем здесь поверенный Фирташа Горбуненко

Проживающий в Лондоне украинский экс-банкир Денис Горбуненко был замечен в связи с финтех-компанией Dzing, имеющей российские корни, на которую недавно наложили ограничения власти Великобритании из-за подозрений в мошенничестве. "Связующим звеном" стала компания из ОАЭ, уличенная в поставках титанового сырья в Россию. Что об этом известно – в материале.

Международный скандал, связанный с введением Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) санкций против финтех-компании Dzing, получил продолжение. В списке лиц, потенциально связанных с данной компанией, появилось новое имя, что может повлиять на дальнейшее расследование британских властей. Речь идет о Денисе Горбуненко, ранее руководившем скандальным "Родовид банком" в Украине. Он переселился в Лондон после финансового краха банка в 2009 году.

В Великобритании Горбуненко выступал поверенным украинского олигарха Дмитрия Фирташа (был арестован в 2014 г в Австрии по запросу ФБР за дачу взяток за лицензии на добычу ильменитовой руды в Индии, власти США с тех пор добиваются его экстрадиции). В Украине Фирташ находится под санкциями с 2021 года.

Ранее СМИ сообщали, что на Горбуненко была оформлена компания Raga Establishment Limited, которая выиграла в интересах Фирташа в 2019 году суд у самого богатого бизнесмена Украины Рината Ахметова по продаже "Укртелекома" ценой в 700 млн долларов. Также Горбуненко лично присутствовал в суде над Фирташем в Вене.

Кроме того, по данным украинских СМИ, Горбуненко организовал сговор на торгах в 2019 г. по продаже украинскими властями прав требования на имущество крупнейшего в Киеве торгового центра "Республика", в результате чего этот актив был выкуплен с дисконтом в 70% компанией "Солтекс капитал".

Последняя была записана на британского инвестбанкира Роберта Алана Джонсона. Его связь с Горбуненко подтверждается тем, что Джонсон был главой наблюдательного совета скандального украинского банка "Січ", когда Национальный банк признал Горбуненко его фактическим контролером.

Когда же в 2020 г. "Солтекс капитал" попал в "черный список"Антимонопольного комитета Украины, доказавшего сговор с ее участием, Роберт Алан Джонсон решил уйти из компании, а сама она перешла в режим прекращения деятельности.

Под вопросом

По сообщению Bloomberg, еще в октябре 2023 FCA ввел ограничения на деятельность зарегистрированной в Великобритании компании Dzing Finance Ltd., специализирующейся на финансовых технологиях, заявив, что почти каждый пятый платеж, полученный ею, был связан с мошенническими схемами. Тогда Dzing согласилась не принимать новых розничных клиентов или фонды без предварительного согласия регулятора.

В марте 2024 на Dzing Finance Ltd. были наложены еще более значительные ограничения, в том числе, с обязательством раскрытия всех клиентов и стоимости полученных ими любых возмещений, и персональным отчетом перед FCA дважды в месяц.

Согласно данным Bloomberg, ключевым акционером Dzing является Татьяна Орлова, россиянка с норвежским паспортом, бывшая жена российского миллиардера Виталия Орлова. Основателем и директором Dzing был еще один россиянин Михаил Надель. В 2011 г. он был заочно осужден и приговорен к 16 годам тюремного заключения судом Кыргызстана за мошенничество и отмывание денег в Asia Universal Bank.

Обосновавшись в Лондоне и создав Dzing, Надель начал вести деятельность как резидент Италии Майкл Строгонов, впрочем, его достаточно быстро рассекретили.

Лондонская антикоррупционная группа Global Witness заявила о возможной причастности Надель-Строгонова к широкомасштабным нарушениям, в то время как Международный валютный фонд указал на "крупномасштабную преступную деятельность" в фирме. В итоге в ноябре 2023 г. Надель-Строгонов вынужденно ушел с должности директора.

По данным все того же Bloomberg, в 2021 г. Dzing Finance Ltd. получила займ на сумму €5.3 million от структуры, связанной с Олегом Бойко, основателем Finstar Financial Group, который находится в санкционных списках Украины и Австралии.

Кроме Наделя-Строгонова и Орловой, в Dzing Finance Ltd присутствует и третья сторона. 2.137% долей в компании (оставшиеся 97.863% находятся у Dzing finance Group Limited Орловой и Наделя) владеет Dekiba Trading FZE из ОАЭ.

Трейдер из ОАЭ

1 августа 2024 г. принадлежащая Денису Горбуненко лондонская компания Union Gf UK Ltd опубликовала стандартную отчетность –Confirmation Statement. Из нее следует, что в составе учредителей компании произошли изменения – доля Горбуненко уменьшилась до 90%, а 10% он передал компании Dekiba Trading FZE – той самой, которая является совладельцем Dzing Finance Ltd.

Еще одним подтверждением того, что Dekiba Trading FZE может быть не чуждой Горбуненко, является резолюция Dzing Finance Ltd., датированная мартом 2022 г., где от имени Dekiba Trading FZE свою подпись поставил украинец Евгений Шапка. С 2019 г. он занимает должность директора киевской компании "Норлендинвест", которой по бумагам владеет уже упомянутый выше Роберт Алан Джонсон, связанный с Горбуненко.

Dekiba Trading FZE — активный трейдер с явным прицелом на будущее – таким, что даже материалы на его сайте, хостинг которого находится в Украине, датированы 2025 годом.

Данных, подтверждающих глобальность операций Dekiba Trading FZE, в открытом доступе не существует. Одно, по информации сервиса Trademo, компания поставила в 2021 году минимум две партии ильменитового концентрата из Африки в пользу российской компании ООО "Кот" на сумму $1,4 млн.

Страной происхождения груза был указан Мозамбик (примечательно, что в свое время хозяин финансировавшейся Кремлем ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин включал эту страну в сферу своих интересов). Предположительно, груз мог предназначаться либо заводу "Крымский титан" в оккупированном Крыму, либо подконтрольной госкорпорации "Ростех" компании "ВСМПО-Ависма", крупнейшему производителю титана в России.

Последняя находится в санкционном списке США. Титан, который она выпускает, массово используется в производстве крылатых ракет, в частности X-101. Именно такую ракету, как известно, российские террористы запустили по детской больнице "Охматдит".