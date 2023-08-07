Як не платити за світло, якщо у квартирі ніхто не живе: інструкція

Українцям необхідно дотримуватись кількох рекомендацій у разі, якщо платіжки за світло продовжують приходити незважаючи на те, що у квартирі ніхто не проживає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YASNO у Facebook.
У компанії наголошують, що у разі наявності автоматичної системи обліку електричної енергії робити нічого не треба - тоді оператор бачить, що електроенергію не споживають, тож нарахувань не буде.
Якщо ж така система відсутня, то споживачам нараховуватимуть середньодобові показники, оскільки оператор не знає, чи проживає хтось у квартирі.
Щоб уникнути нарахувань необхідно:
Зазначимо, що українцям необхідно передавати показання лічильника за два дні до кінця місяця та протягом трьох наступних днів. Їх можна повідомити за допомогою: мобільного додатка, особистого кабінету на сайті YASNO, чат-ботів YASNO у Viber або Telegram, сторінки YASNO у Facebook.
Нагадаємо, з 1 червня в Україні підняли ціни на світ для побутових споживачів. Платіжки з ними вже приходили у липні. Більш детально про підвищення тарифу можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.