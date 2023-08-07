Как не платить за свет, если в квартире никто не живет: инструкция

В компании подчеркивают, что в случае наличия автоматической системы учета электрической энергии делать ничего не надо - тогда оператор видит, что электроэнергию не потребляют, поэтому начислений не будет.

Если же такая система отсутствует, то потребителям будут начислять среднесуточные показания, поскольку оператор не знает, проживает ли кто-то в квартире.

Чтобы избежать начислений необходимо:

выключить все электрические приборы и каждый месяц передавать одни и те же последние зафиксированные показания счетчика;

также можно обратиться к оператору и временно прекратить электроснабжение - потом его можно будет включить повторно.

Как передать показания счетчика

Отметим, что украинцам необходимо передавать показания счетчика за два дня до конца месяца и в течение трех следующих дней. Их можно сообщить при помощи: мобильного приложения, личного кабинета на сайте YASNO, чат-ботов YASNO в Viber или Telegram, страницы YASNO в Facebook.

Напомним, с 1 июня в Украине подняли цены на свет для бытовых потребителей. Платежки с ними уже приходили в июле. Более детально о повышении тарифа можете узнать в материале РБК-Украина.