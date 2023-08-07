RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как не платить за свет, если в квартире никто не живет: инструкция

Фото: украинцам объяснили, как не платить за свет, если в квартире никто не живет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинцам необходимо придерживаться нескольких рекомендаций в случае, если платежки за свет продолжают приходить несмотря на то, что в квартире никто не проживает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YASNO в Facebook.

В компании подчеркивают, что в случае наличия автоматической системы учета электрической энергии делать ничего не надо - тогда оператор видит, что электроэнергию не потребляют, поэтому начислений не будет.

Если же такая система отсутствует, то потребителям будут начислять среднесуточные показания, поскольку оператор не знает, проживает ли кто-то в квартире.

Чтобы избежать начислений необходимо:

  • выключить все электрические приборы и каждый месяц передавать одни и те же последние зафиксированные показания счетчика;
  • также можно обратиться к оператору и временно прекратить электроснабжение - потом его можно будет включить повторно.

Как передать показания счетчика

Отметим, что украинцам необходимо передавать показания счетчика за два дня до конца месяца и в течение трех следующих дней. Их можно сообщить при помощи: мобильного приложения, личного кабинета на сайте YASNO, чат-ботов YASNO в Viber или Telegram, страницы YASNO в Facebook.

Напомним, с 1 июня в Украине подняли цены на свет для бытовых потребителей. Платежки с ними уже приходили в июле. Более детально о повышении тарифа можете узнать в материале РБК-Украина.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
комуналкаЭлектроэнергияТарифы на ЖКХ