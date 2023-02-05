Як платити за світло без комісії: у YASNO дали інструкцію

Щоб не витрачати зайві гроші як комісію при оплаті за електроенергію, достатньо оплачувати квитанції онлайн. У такому разі комісія не знімається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора YASNO Сергія Коваленка у Facebook.
"Користь від електронних рахунків - не лише у врятованих деревах. Щоб оплатити рахунок, не потрібно чекати листоношу/кур'єра. Особливо зараз, під час воєнного стану, коли ситуація така, що паперовий рахунок може затриматися. Та й коли платите в особистому кабінеті чи за посиланням з Viber/SMS, не нараховується комісія", - розповів він.
Як повідомлялося, переважній більшості будинків у Києві вимикають світло за графіком, проте є 3%, яким технічно неможливо це зробити.
Нагадаємо, що українці можуть отримати компенсацію за сплату житлово-комунальних послуг. Це стосується тих громадян, які надали безкоштовний притулок переселенцям (ВПО).
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.