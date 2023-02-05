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Як платити за світло без комісії: у YASNO дали інструкцію

Фото: в YASNO розповіли, як заощадити на комісії під час оплати рахунків за світло (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

Щоб не витрачати зайві гроші як комісію при оплаті за електроенергію, достатньо оплачувати квитанції онлайн. У такому разі комісія не знімається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора YASNO Сергія Коваленка у Facebook.

"Користь від електронних рахунків - не лише у врятованих деревах. Щоб оплатити рахунок, не потрібно чекати листоношу/кур'єра. Особливо зараз, під час воєнного стану, коли ситуація така, що паперовий рахунок може затриматися. Та й коли платите в особистому кабінеті чи за посиланням з Viber/SMS, не нараховується комісія", - розповів він.

Способи оплати за світло без комісії

  • в особистому кабінеті. Для цього на сторінці, яка відкривається одразу після входу до кабінету, необхідно натиснути "Обрати електронний рахунок";
  • на сайті YASNO функцією "Замовити електронний рахунок на Viber". Після заповнення форми слід залишити позначку навпроти "Я хочу щомісяця отримувати електронні рахунки".

Як повідомлялося, переважній більшості будинків у Києві вимикають світло за графіком, проте є 3%, яким технічно неможливо це зробити.

Нагадаємо, що українці можуть отримати компенсацію за сплату житлово-комунальних послуг. Це стосується тих громадян, які надали безкоштовний притулок переселенцям (ВПО).

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