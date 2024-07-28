Як піклуватись про здоров'я під час війни: поради лікарів

Зокрема лікарі наголосили, що турбота про себе це - не егоїзм, а ваш обов’язок.

"Ваш свідомий вибір намагатися відновлюватися після стресу та безсонних ночей. Ваш внесок у захист від можливих інфекцій, несвоєчасних загострень хронічних хвороб", - наголосили в НСЗУ.

Лікарі зібрали кілька порад, як допоможуть сформувати звичку піклування про себе:

Турбота про своє здоров’я починається з вибору здорового способу життя, регулярного режиму сну, фізичної активності, а також вибору сімейного лікаря. Адже саме сімейний лікар, терапевт або педіатр є фахівцем у питаннях здоров’я.

Укладіть, якщо досі не маєте, декларацію з сімейним лікарем та звертайтеся до нього чи до неї з питаннями про вакцинацію, скаргами на фізичний та психологічний стан. Навіть, якщо на ваш погляд скарги не варті уваги, запишіться на консультацію . Виникнення багатьох захворювань чи ускладнень можна попередити, вчасно завітавши до сімейного лікаря.

Коли лікар направляє на обстеження чи на консультацію до лікаря вузької спеціалізації, або виписує рецепт на певні ліки - виконуйте призначення. Якщо за вашою скаргою на самопочуття криється захворювання, то воно не зникне само по собі лише від одного візиту в лікарню. Виділіть час, щоб пройти обстеження, або час, щоб переконати літніх батьків приділити увагу власному здоров’ю.

Турбота про себе також означає бути щепленими від усіх інфекцій, від яких є вакцини. Всі питання щодо пропущених щеплень та будь-які інші про вакцинацію можна також обговорити з сімейним лікарем.

Турбота про себе передбачає і турботу про ментальне здоров’я. Нагадуємо, що лікарі первинної медичної допомоги надають повноцінну психосоціальну допомогу. Потрібно лише звернутися до медичного закладу, який має договір із НСЗУ за пакетом “Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги”.

Водночас медики нагадали, що всі обстеження, на які сімейний або лікуючий лікар дають направлення, можна зробити безоплатно.