Доступ до лікування: як отримати безоплатний гемодіаліз в Україні
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Держава гарантує безоплатне лікування гемодіалізом для пацієнтів з хронічною хворобою нирок (ХХН) 4-5 стадії та нирковою недостатністю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ.
Як отримати послугу:
- Почати необхідно з візиту до лікаря-нефролога чи лікаря-нефролога дитячого, щоб отримати електронне направлення на процедуру.
- Обрати найближчий або будь-який інший медичний заклад, який має договір із НСЗУ за пакетом "Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах".
- Необхідно уточнити, чи є в лікарні або відділенні вільні діалізні місця та як почати отримувати процедуру.
Що покриває програма:
- Первинний огляд та спостереження за станом здоров'я;
- Проведення процедури гемодіалізу;
- Контроль ефективності лікування;
- Необхідні лабораторні дослідження;
- Медикаментозне лікування анемії;
- Лікарські засоби, медичні вироби та витратні матеріали.
Повний перелік безоплатних послуг та вимоги до закладів, які надають допомогу в межах пакету "Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах" можна переглянути на сайті НСЗУ в розділі "Вимоги ПМГ 2024" (п. 14).
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