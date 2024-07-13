Доступ до лікування: як отримати безоплатний гемодіаліз в Україні

Держава гарантує безоплатне лікування гемодіалізом для пацієнтів з хронічною хворобою нирок (ХХН) 4-5 стадії та нирковою недостатністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ.

Як отримати послугу: Почати необхідно з візиту до лікаря-нефролога чи лікаря-нефролога дитячого, щоб отримати електронне направлення на процедуру. Обрати найближчий або будь-який інший медичний заклад, який має договір із НСЗУ за пакетом "Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах". Необхідно уточнити, чи є в лікарні або відділенні вільні діалізні місця та як почати отримувати процедуру. Що покриває програма: Первинний огляд та спостереження за станом здоров'я;

Проведення процедури гемодіалізу;

Контроль ефективності лікування;

Необхідні лабораторні дослідження;

Медикаментозне лікування анемії;

Лікарські засоби, медичні вироби та витратні матеріали. Повний перелік безоплатних послуг та вимоги до закладів, які надають допомогу в межах пакету "Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах" можна переглянути на сайті НСЗУ в розділі "Вимоги ПМГ 2024" (п. 14).