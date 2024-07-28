Як піклуватись про здоров'я під час війни: поради лікарів
Цього тижня пройшов Міжнародний день турботи про себе. У зв'язку з цим українцям нагадали, як важливо у стані повномасштабної війни, хронічного стресу та невизначеності піклуватися про власне фізичне та психічне здоров’я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної служби здоров'я України.
Зокрема лікарі наголосили, що турбота про себе це - не егоїзм, а ваш обов’язок.
"Ваш свідомий вибір намагатися відновлюватися після стресу та безсонних ночей. Ваш внесок у захист від можливих інфекцій, несвоєчасних загострень хронічних хвороб", - наголосили в НСЗУ.
Лікарі зібрали кілька порад, як допоможуть сформувати звичку піклування про себе:
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Турбота про своє здоров’я починається з вибору здорового способу життя, регулярного режиму сну, фізичної активності, а також вибору сімейного лікаря. Адже саме сімейний лікар, терапевт або педіатр є фахівцем у питаннях здоров’я.
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Укладіть, якщо досі не маєте, декларацію з сімейним лікарем та звертайтеся до нього чи до неї з питаннями про вакцинацію, скаргами на фізичний та психологічний стан. Навіть, якщо на ваш погляд скарги не варті уваги, запишіться на консультацію. Виникнення багатьох захворювань чи ускладнень можна попередити, вчасно завітавши до сімейного лікаря.
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Коли лікар направляє на обстеження чи на консультацію до лікаря вузької спеціалізації, або виписує рецепт на певні ліки - виконуйте призначення. Якщо за вашою скаргою на самопочуття криється захворювання, то воно не зникне само по собі лише від одного візиту в лікарню. Виділіть час, щоб пройти обстеження, або час, щоб переконати літніх батьків приділити увагу власному здоров’ю.
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Турбота про себе також означає бути щепленими від усіх інфекцій, від яких є вакцини. Всі питання щодо пропущених щеплень та будь-які інші про вакцинацію можна також обговорити з сімейним лікарем.
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Турбота про себе передбачає і турботу про ментальне здоров’я. Нагадуємо, що лікарі первинної медичної допомоги надають повноцінну психосоціальну допомогу. Потрібно лише звернутися до медичного закладу, який має договір із НСЗУ за пакетом “Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги”.
Водночас медики нагадали, що всі обстеження, на які сімейний або лікуючий лікар дають направлення, можна зробити безоплатно.
Нагадаємо, раніше ми писали, чи можна укласти декларацію з сімейним лікарем у приватній клініці.
Ми також пояснювали, як українці можуть отримати безоплатний гемодіаліз в Україні.
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