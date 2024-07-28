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Как заботиться о здоровье во время войны: советы врачей

Украина, Воскресенье 28 июля 2024 22:46
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Как заботиться о здоровье во время войны: советы врачей Фото: как заботиться о физическом и психическом здоровье во время войны (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

На этой неделе прошел Международный день заботы о себе. В связи с этим украинцам напомнили, как важно в состоянии полномасштабной войны, хронического стресса и неопределенности заботиться о собственном физическом и психическом здоровье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной службы здоровья Украины.

В частности врачи подчеркнули, что забота о себе это - не эгоизм, а ваша обязанность.

"Ваш сознательный выбор пытаться восстанавливаться после стресса и бессонных ночей. Ваш вклад в защиту от возможных инфекций, несвоевременных обострений хронических болезней", - подчеркнули в НСЗУ.

Врачи собрали несколько советов, как помогут сформировать привычку заботы о себе:

  • Забота о своем здоровье начинается с выбора здорового образа жизни, регулярного сна режима, физической активности, а также выбора семейного врача. Ведь именно семейный врач, терапевт или педиатр является специалистом по вопросам здоровья.

  • Заключите, если до сих пор нет, декларацию с семейным врачом и обращайтесь к нему или к ней с вопросами о вакцинации, жалобами на физическое и психологическое состояние. Даже если на ваш взгляд жалобы не стоят внимания, запишитесь на консультацию. Возникновение многих заболеваний или осложнений можно предупредить, вовремя придя к семейному врачу.

  • Когда врач направляет на обследование или консультацию к врачу узкой специализации, или выписывает рецепт на определенные лекарства - выполняйте назначение. Если за вашей жалобой на самочувствие кроется заболевание, то оно не исчезнет само по себе только от одного визита в больницу. Выделите время, чтобы пройти обследование, или время, чтобы убедить пожилых родителей уделить внимание собственному здоровью.

  • Забота о себе также означает быть привитой от всех инфекций, от которых есть вакцины. Все вопросы о пропущенных прививках и другие о вакцинации можно также обсудить с семейным врачом.

  • Забота о себе подразумевает и заботу о ментальном здоровье. Напоминаем, что врачи первичной медицинской помощи оказывают полноценную психосоциальную помощь. Нужно только обратиться в медицинское учреждение, у которого есть договор с НСЗУ за пакетом “Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи”.

В то же время, медики напомнили, что все обследования, на которые семейный или лечащий врач дают направление, можно сделать безвозмездно.

Напомним, ранее мы писали, можно ли заключить декларацию с семейным врачом в частной клинике.

Мы также объясняли, как украинцы могут получить безвозмездный гемодиализ в Украине.

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