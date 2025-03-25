Як підвищити вантажопідйомність сімейного авто: кілька важливих порад

На жаль, місткість кузова і вантажопідйомність – дві дуже різні категорії. І дуже часто заповнені салон і багажник означають перевантаження – тобто перевищення паспортних 350 – 450 кг, які автовиробник дозволяє перевозити у більшості автівок середнього класу. При тому нерівномірний розподіл багажу в машині фактично теж означає перевантаження, адже негативні наслідки будуть ті самі.

Чому перевантаження – це погано

Всі характеристики автомобіля конструктори розраховують на його певну масу. І коли авто сумарно важить більше, ніж передбачено, воно буде керуватись нештатно, і його основні агрегати також працюватимуть не так, як слід. Відповідно, машина буде швидше зношуватись, а водієві буде важче безпечно керувати нею. Додатково виникають ризики пошкодження кузова і ходової через те, що перевантажений кузов надмірно опуститься на підвісці і може зачепитись за нерівності шляху.

Але бувають ситуації, коли власник вирішує піти на ці ризики - і на такий випадок є кілька рішень, які зменшать або нівелюють такі загрози.

Все зайве – геть. Перший і найпростіший метод збільшити вантажопідйомність автомобіля – прибрати з багажника речі, які весь час їздять у ньому. Якщо поїздка з великим навантаженням планується нетривала, залиште вдома запасне колесо, домкрат і резервні пляшки з оливою, антифризом, шампунями та поліролями, не заправляйте повний бак і не беріть ваш великий ящик з інструментом. Кожен з цих предметів сам по собі важить небагато, але сумарно може набігти до полуцентнера.

Реструктуризація і оптимізація. Майже в кожному заводському мануалі йдеться про те, що в багажник не можна класти більше 50-80 кг ваги – при тому що загальна вантажопідйомність може сягати і півтони. Це означає, що принципово важливо розподіляти вантаж по всьому автомобілю рівномірно. Для розміщення чогось важкого слід використовувати не тільки багажник у кормі, а й весь простір салону – у ногах пасажирів спереду і ззаду, а також самі сидіння. Це дозволить рівномірно навантажити підвіску кожного колеса – і можливо, на ділі жодне чотирьох не відчує перевантаження. Розміщені у салоні важкі предмети бажано фіксувати, зокрема, штатними пасажирськими ременями безпеки – це допоможе уникнути додаткового травмування водія у випадку ДТП.

Проставки для пружин. Спосіб громіздкий, але більш надійний, адже не дасть кузову "впасти" до самої дороги на стиснутих до упору пружинах підвіски. Майже для всіх поширених моделей авто можна знайти у продажу так звані проставки – товсті гумові або пластикові шайби, які підставляються під пружини задньої підвіски. Як правило це майже стандартна деталь, яка розділяє пружину і тарілку – зону на кузові, куди пружина впирається.

Для підвищення вантажопідйомності вам охоче запропонують цю деталь у спецвиконанні – більш товсту, навіть у двох-трьох варіантах збільшення. Пружина підвіски, маючи в такий спосіб більший попередній натяг, стає більш жорсткою і витримує більше навантаження. Зворотній бік такого тюнінгу – гірший комфорті для пасажирів і потреба у частковому розбиранні підвіски для встановлення нових проставок.

Підсилені пружини. Замість підтискування штатних пружин проставками можна придбати готові більш жорсткі, так звані “підсилені”. Такі випускаються до більшості популярних моделей машин. В першу чергу йдеться про задні пружини, бо важку поклажу ми найчастіше нагромаджуємо у задній частині кузову. Та й замінити передні пружини як правило набагато важче – треба розбирати всю непросту передню підвіску. Мінуси такого тюнінгу ті самі: менша комфортність руху і потреба звертатись на СТО.

Шини більшого діаметру. Спосіб нескладний, але найменш ефективний. Певні моделі шин при тому самому посадковому діаметрі мають більший зовнішній діаметр. Прибавка не дуже велика, але на поганій дорозі і ті додаткові 1,5 см кліренсу не будуть зайвими. Звісно, купувати більші покришки перед запланованими вантажоперевезеннями навряд чи хтось буде, а от якщо такі колеса вже є у вашому гаражі (наприклад, другий сезонний комплект) – такий варіант можна розглянути. Мінус такого способу у тому, що можливість ходової витримати більше навантаження не змінюється. Підвіска так само буде максимально стиснена, просто кузов опиниться на сантиметр-півтора вище над дорогою.



Коротко

Говорити про підвищення вантажопідйомності легковика можна тільки як про тимчасовий захід. Адже жоден спосіб не змінить ключових параметрів, відповідальних за вантажопідйомність – міцності кузова і шарнірів підвіски, кінематики важелів, пружності амортизаторів. Не говорячи вже про ефективність гальм і рульового управління. Відтак, нештатні навантаження все одно негативно впливатимуть на ресурс автомобіля та його керованість. А значить, зловживати експлуатацією легковика з надмірно важким багажем не можна.

При підготовці статті були використані матеріали Autobild та Autocentre.