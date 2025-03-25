Как повысить грузоподъемность семейного авто: несколько важных советов

К сожалению, вместимость кузова и грузоподъемность - две очень разные категории. И очень часто заполненные салон и багажник означают перегруз - то есть превышение паспортных 350 - 450 кг, которые автопроизводитель позволяет перевозить в большинстве автомобилей среднего класса. При этом неравномерное распределение багажа в машине фактически тоже означает перегруз, ведь негативные последствия будут те же.

Почему перегрузка - это плохо

Все характеристики автомобиля конструкторы рассчитывают на его определенную массу. И когда авто суммарно весит больше, чем предусмотрено, оно будет управляться нештатно, и его основные агрегаты также будут работать не так, как следует. Соответственно, машина будет быстрее изнашиваться, а водителю будет труднее безопасно управлять ею. Дополнительно возникают риски повреждения кузова и ходовой из-за того, что перегруженный кузов чрезмерно опустится на подвеске и может зацепиться за неровности пути.

Но бывают ситуации, когда владелец решает пойти на эти риски - и на такой случай есть несколько решений, которые уменьшат или нивелируют такие угрозы.

Все лишнее - вон. Первый и самый простой метод увеличить грузоподъемность автомобиля - убрать из багажника вещи, которые все время ездят в нем. Если поездка с большой нагрузкой планируется непродолжительная, оставьте дома запасное колесо, домкрат и резервные бутылки с маслом, антифризом, шампунями и полиролями, не заправляйте полный бак и не берите ваш большой ящик с инструментом. Каждый из этих предметов сам по себе весит немного, но суммарно может набежать до полуцентнера.

Реструктуризация и оптимизация. Почти в каждом заводском мануале говорится о том, что в багажник нельзя класть более 50-80 кг веса - при том что общая грузоподъемность может достигать и полутонны. Это значит, что принципиально важно распределять груз по всему автомобилю равномерно. Для размещения чего-то тяжелого следует использовать не только багажник в корме, но и все пространство салона - в ногах пассажиров спереди и сзади, а также сами сиденья. Это позволит равномерно нагрузить подвеску каждого колеса - и возможно, на деле ни одно из четырех не почувствует перегрузки. Размещенные в салоне тяжелые предметы желательно фиксировать, в частности, штатными пассажирскими ремнями безопасности - это поможет избежать дополнительного травмирования водителя в случае ДТП.

Проставки для пружин. Способ громоздкий, но более надежный, ведь не даст кузову "упасть" до самой дороги на сжатых до упора пружинах подвески. Почти для всех распространенных моделей авто можно найти в продаже так называемые проставки - толстые резиновые или пластиковые шайбы, которые подставляются под пружины задней подвески. Как правило это почти стандартная деталь, которая разделяет пружину и тарелку - зону на кузове, куда пружина упирается.

Для повышения грузоподъемности вам охотно предложат эту деталь в специсполнении - более толстую, даже в двух-трех вариантах увеличения. Пружина подвески, имея таким образом большее предварительное натяжение, становится более жесткой и выдерживает большую нагрузку. Обратная сторона такого тюнинга - худший комфорт для пассажиров и необходимость в частичной разборке подвески для установки новых проставок.

Усиленные пружины. Вместо поджима штатных пружин проставками можно приобрести готовые более жесткие, так называемые "усиленные". Такие выпускаются к большинству популярных моделей машин. В первую очередь речь идет о задних пружинах, так как тяжелую поклажу мы чаще всего нагромождаем в задней части кузова. Да и заменить передние пружины как правило гораздо труднее - надо разбирать всю непростую переднюю подвеску. Минусы такого тюнинга те же: меньшая комфортность движения и необходимость обращаться на СТО.

Шины большего диаметра. Способ несложный, но наименее эффективный. Определенные модели шин при том же посадочном диаметре имеют больший наружный диаметр. Прибавка не очень большая, но на плохой дороге и те дополнительные 1,5 см клиренса не будут лишними. Конечно, покупать большие покрышки перед запланированными грузоперевозками вряд ли кто-то будет, а вот если такие колеса уже есть в вашем гараже (например, второй сезонный комплект) - такой вариант можно рассмотреть. Минус такого способа в том, что возможность ходовой выдержать большую нагрузку не меняется. Подвеска все так же будет максимально сжата, просто кузов окажется на сантиметр-полтора выше над дорогой.



Коротко

Говорить о повышении грузоподъемности легковушки можно только как о временной мере. Ведь ни один способ не изменит ключевых параметров, ответственных за грузоподъемность - прочности кузова и шарниров подвески, кинематики рычагов, упругости амортизаторов. Не говоря уже об эффективности тормозов и рулевого управления. Следовательно, нештатные нагрузки все равно будут негативно влиять на ресурс автомобиля и его управляемость. А значит, злоупотреблять эксплуатацией легковушки с чрезмерно тяжелым багажом нельзя.

При подготовке статьи были использованы материалы Autobild и Autocentre.