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Як підвищення акцизів вплине на ціну пального: думка експерта

Фото: вартість бензину та дизельного пального в Україні з 1 вересня суттєво не зміниться (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Вартість бензину та дизельного пального в Україні після підвищення акцизів з 1 вересня суттєво не зміняться.

Таку думку в коментарі РБК-Україна висловив директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

"Особисто я не впевнений, що ціна на дизель і бензин виросте. Останнім часом закупівельні ціні у світі впали, це створює можливості компенсувати в ціні підняття податку", - зазначив він.

При цьому він не виключає, що вартість скрапленого газу, через те що рівень підняття акцизу на нього буде вищий, дещо підвищиться.

Він зауважив, що ціна газу вже почала поступово збільшуватися в очікування підвищення акцизу. Трейдери вже розпочали закуповувати більші обсяги напередодні підвищення акцизу.

"Але навіть попри підвищення ціни скраплений газ збереже свою ефективність відносно бензину", - вважає Куюн.

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 вересня ставки акцизу на бензин зростуть з 215,5 євро до 242,6 євро. Ставки на дизельне пальне зростуть зі 139,5 євро до 177,6 євро. Ставки на автогаз зростуть з 52 до 165 євро. Відповідний законопроект вже передано на підпис президенту України.

Документом заплановано поетапне підвищення акцизів до 2028 року для наближення їх до європейського рівня.

У підсумку з 1 січня 2028 року на основні види пального встановлять такі ставки акцизного податку: на бензини 359 євро за 1000 літрів, на газойлі (дизельне пальне) - 330 євро за 1000 літрів, на скраплений газ - 250 євро за 1000 літрів

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Ціни на бензин