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Как повышение акцизов повлияет на цену топлива: мнение эксперта

Фото: стоимость бензина и дизельного горючего в Украине с 1 сентября существенно не изменится (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Стоимость бензина и дизельного топлива в Украине после повышения акцизов с 1 сентября существенно не изменится.

Такое мнение в комментарии РБК-Украина высказал директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

"Лично я не уверен, что цена на дизель и бензин вырастет. В последнее время закупочные цены в мире упали, это создает возможности компенсировать в цене повышение налога", - отметил он.

При этом он не исключает, что стоимость сжиженного газа, поскольку уровень поднятия акциза на него будет выше, несколько повысится.

Он отметил, что цена газа уже начала постепенно увеличиваться в ожидании повышения акциза. Трейдеры уже начали закупать большие объемы в преддверии повышения акциза.

"Но даже несмотря на повышение цены сжиженный газ сохранит свою эффективность по отношению к бензину", - считает Куюн.

Как сообщало РБК-Украина, с 1 сентября ставки акциза на бензин вырастут с 215,5 евро до 242,6 евро. Ставки на дизельное горючее вырастут со 139,5 евро до 177,6 евро. Ставки на автогаз увеличатся с 52 до 165 евро. Соответствующий законопроект уже передан на подпись президенту Украины.

Документ запланировал поэтапное повышение акцизов к 2028 году для приближения их к европейскому уровню.

В итоге с 1 января 2028 года на основные виды топлива установят следующие ставки акцизного налога: на бензины 359 евро за 1000 литров, на газойле (дизельное топливо) – 330 евро за 1000 литров, на сжиженный газ – 250 евро за 1000 литров

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Цены на бензин