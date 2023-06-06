Як підрив Каховської ГЕС вплине на ЗАЕС та Крим: відповідь "Енергоатома" та військових

Підрив Каховської ГЕС не може не вплинути на роботу Запорізької АЕС і анексований півострів Крим, який і так відчуває нестачу води.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону та "Енергоатом".
За даними "Енергоатома", підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.
"Внаслідок підриву рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС", - йдеться в повідомлення.
В чому залежність ЗАЕС від Каховської ГЕС?
Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений. Станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатньо для потреб станції.
"На даний час ситуація на ЗАЕС під контролем, український персонал моніторить усі показники", - додали в "Енергоатомі".
Як розповіла Гуменюк, по-перше, півострів дуже залежить від водопостачання
"Дійсно і кому ж вони зробили гірше, хочеться спитати. По-друге, нагадаю ще раз, що подібна ситуація вже була провокована окупантами, коли вони частково підтоплювали та піднімали рівень води, підтоплювали Херсонщину", - констатувала вона.
Представниця прес-центру нагадала, що тоді знов таки першим постраждав лівий берег, де загарбники позаміновували, очікуючи наступу ЗСУ з напрямку Дніпра, де в них розташовувались окопи та бліндажі і тоді у них вже відбулась втрата особового складу.
"Зараз ситуація абсолютно повторюється, але кратність води більша і відповідно затоплення лівого берега буде більшим. Це означає, що та відстань, на яку ми хотіли відкинути окупантів, зараз буде їм продиктована в ось такий трошки неприродний спосіб", - додала Гуменюк.
Як повідомлялося, окупанти підірвали Каховську ГЕС 6 червня. На Херсонщині вже створено спецштаб для протистояння техногенній катастрофі, перший удар прийме на себе лівий берег Херсонської області.
Людей просять евакуюватися у найближчі 5 годин, взявши із собою паспорт та необхідні речі. Залишати небезпечний район можна як на власному транспорті (якщо є така можливість), так і на транспорті, наданому ОВА. На НП уже відреагував президент Володимир Зеленський. РБК-Україна вже встигло зібрати всю офіційну інформацію щодо катастрофи, яка відома на даний момент - читайте про це у матеріалі.
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