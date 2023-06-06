Як підрив Каховської ГЕС вплине на ЗАЕС та Крим: відповідь "Енергоатома" та військових

Вплив на ЗАЕС

За даними "Енергоатома", підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

"Внаслідок підриву рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС", - йдеться в повідомлення.

В чому залежність ЗАЕС від Каховської ГЕС?

Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений. Станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатньо для потреб станції.

"На даний час ситуація на ЗАЕС під контролем, український персонал моніторить усі показники", - додали в "Енергоатомі".

Вплив на Крим

Як розповіла Гуменюк, по-перше, півострів дуже залежить від водопостачання

"Дійсно і кому ж вони зробили гірше, хочеться спитати. По-друге, нагадаю ще раз, що подібна ситуація вже була провокована окупантами, коли вони частково підтоплювали та піднімали рівень води, підтоплювали Херсонщину", - констатувала вона.

Представниця прес-центру нагадала, що тоді знов таки першим постраждав лівий берег, де загарбники позаміновували, очікуючи наступу ЗСУ з напрямку Дніпра, де в них розташовувались окопи та бліндажі і тоді у них вже відбулась втрата особового складу.

"Зараз ситуація абсолютно повторюється, але кратність води більша і відповідно затоплення лівого берега буде більшим. Це означає, що та відстань, на яку ми хотіли відкинути окупантів, зараз буде їм продиктована в ось такий трошки неприродний спосіб", - додала Гуменюк.