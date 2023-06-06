Как подрыв Каховской ГЭС повлияет на ЗАЭС и Крым: ответ "Энергоатома" и военных

Подрыв Каховской ГЭС не может не сказаться на работу Запорожской АЭС и аннексированный полуостров Крым, который и так испытывает нехватку воды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона и "Энергоатом".
По данным "Энергоатома", подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС, однако ситуация контролируется.
"В результате подрыва уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, что является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.
В чем зависимость ЗАЭС от Каховской ГЭС?
Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подкормку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен. По состоянию на 8:00 утра уровень воды составляет 16,6 метра, и этого достаточно для нужд станции.
"В настоящее время ситуация на ЗАЭС под контролем, украинский персонал мониторит все показатели", - добавили в "Энергоатоме".
Как рассказала Гуменюк, во-первых, остров очень зависит от водоснабжения.
"Действительно и кому они сделали хуже, хочется спросить. Во-вторых, напомню еще раз, что подобная ситуация уже была провоцирована оккупантами, когда они частично подтапливали и поднимали уровень воды, подтапливали Херсонщину", - констатировала она.
Представительница пресс-центра напомнила, что тогда снова первым пострадал левый берег, где захватчики заминировали, ожидая наступления ВСУ с направления Днепра, где у них располагались окопы и блиндажи и тогда у них уже произошла потеря личного состава.
"Сейчас ситуация абсолютно повторяется, но кратность воды больше и соответственно затопление левого берега будет больше. Это означает, что. то расстояние, на которое мы хотели отбросить оккупантов, сейчас будет им продиктовано вот таким неестественным способом", - добавила Гуменюк.
Как сообщалось, оккупанты подорвали Каховскую ГЭС 6 июня. В Херсонской области уже создан спецштаб для противостояния техногенной катастрофе, первый удар примет на себя левый берег Херсонской области.
Людей просят эвакуироваться в ближайшие 5 часов, взяв с собой паспорт и необходимые вещи. Покидать опасный район можно как на собственном транспорте (если есть такая возможность), так и транспортом, предоставленным ОВА. На ЧП уже отреагировал президент Владимир Зеленский. РБК-Украина уже успело собрать всю официальную информацию по катастрофе, которая известна на данный момент - читайте об этом в материале.
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