Как подрыв Каховской ГЭС повлияет на ЗАЭС и Крым: ответ "Энергоатома" и военных

Влияние на ЗАЭС

По данным "Энергоатома", подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС, однако ситуация контролируется.

"В результате подрыва уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, что является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.

В чем зависимость ЗАЭС от Каховской ГЭС?

Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подкормку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен. По состоянию на 8:00 утра уровень воды составляет 16,6 метра, и этого достаточно для нужд станции.

"В настоящее время ситуация на ЗАЭС под контролем, украинский персонал мониторит все показатели", - добавили в "Энергоатоме".

Влияние на Крым

Как рассказала Гуменюк, во-первых, остров очень зависит от водоснабжения.

"Действительно и кому они сделали хуже, хочется спросить. Во-вторых, напомню еще раз, что подобная ситуация уже была провоцирована оккупантами, когда они частично подтапливали и поднимали уровень воды, подтапливали Херсонщину", - констатировала она.

Представительница пресс-центра напомнила, что тогда снова первым пострадал левый берег, где захватчики заминировали, ожидая наступления ВСУ с направления Днепра, где у них располагались окопы и блиндажи и тогда у них уже произошла потеря личного состава.

"Сейчас ситуация абсолютно повторяется, но кратность воды больше и соответственно затопление левого берега будет больше. Это означает, что. то расстояние, на которое мы хотели отбросить оккупантов, сейчас будет им продиктовано вот таким неестественным способом", - добавила Гуменюк.