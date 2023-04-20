Як підліток з Маріуполя опинився в сім'ї російського омбудсмена: розслідування

Відомо, що 17-річного Пилипа Головню навесні минулого року депортували з окупованого Маріуполя. Хлопець жив у сім'ї опікунів Сергія та Ірини. Сергій - колишній чоловік матері Пилила, яка померла у 2017 році.

Наразі встановити контакт з Сергієм та Іриною не вдалося. За словами родичів, вони можуть перебувати в окупованому Маріуполі.

Журналісти поспілкувалися з сусідкою сім'ї, вчителькою підлітка та братом Сергія. Всі зазначили, що родина майже не конфліктувала, хлопця опікували та виховували.

Сім'я проживала у Приморському районі Маріуполя на вулиці Зелінського у будинку номер 30. Російські снаряди влучили у будинок у 20-х числах березня. Вже за декілька тижнів будівля була непридатною для життя, а люди переховувалися у підвалі.

Дітей утримували у Донецьку

Російські пропагандисти заявляють, що опікуни нібито виставили хлопця на вулицю, проте розслідування говорить про інше.

"До Донецька його вивезли російські МНСники, коли він прийшов до супермаркету "Метро". Там в той час роздавали гуманітарну допомогу", - каже вчителька Пилипа.

Сам хлопець в інтерв'ю пропагандистам заявляв, що теж жив якийсь час у Донецьку. За даними розслідування, його та інших дітей утримували у так званому "дитячому соціальному центрі Донецька". Наприкінці травня Пилипа та щонайменше 30 українських дітей вивезли у пансіонат "Поляни" Одінцовського району Московської області.

Як підліток потрапив до Львової-Бєлової

У пропагандистському фільмі російська омбудсменка Марія Львова-Бєлова заявила, що зустріла Пилипа у пансіонаті "Поляни".

"Я відчула, що це моя дитина", - казала на камери Львова-Бєлова.

Після цього росіянка незаконно всиновила підлітка, а він став десятою дитиною у сім'ї російської омбудсменки. У вересні минулого року він отримав паспорт РФ, звичайно ж, цей процес транслювали російські ЗМІ.

Наразі, зі слів Львової-Бєлової, Пилип живе у її родині. Проте омбудсменка нарікає на поведінку хлопця.

"Не можу сказати, що все проходить гладко і без жодних труднощів. Важко реагувати, коли твоя дитина бігає за молодшими дітьми і каже: "З’їм москалятко"", - сказала вона на конференції 4 квітня.