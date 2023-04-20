RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как подросток из Мариуполя оказался в семье российского омбудсмена: расследование

Фото: российский диктатор Владимир Путин и омбудсменка Мария Львова-Белова (instagram com marialvovabelova)
Автор: Наталья Юрченко

Депортированный из Мариуполя подросток Филипп Головня стал одним из фигурантов российской пропаганды. Однако россияне умалчивают, каким образом парень попал в Москву и семью российской омбудсменки Марии Львовой-Беловой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование "Радио Свобода".

Известно, что 17-летнего Филиппа Головню весной прошлого года депортировали из оккупированного Мариуполя. Парень жил в семье опекунов Сергея и Ирины. Сергей - бывший муж матери Филиппа, которая умерла в 2017 году.

Установить контакт с Сергеем и Ириной не удалось. По словам родственников, они могут находиться в оккупированном Мариуполе.

Журналисты пообщались с соседкой семьи, учительницей подростка и братом Сергея. Все отметили, что семья почти не конфликтовала, парня опекали и воспитывали.

Семья проживала в Приморском районе Мариуполя по улице Зелинского в доме номер 30. Российские снаряды попали в дом в 20-х числах марта. Уже через несколько недель здание было непригодным для жизни, а люди прятались в подвале.

Детей удерживали в Донецке

Российские пропагандисты заявляют, что опекуны якобы выставили парня на улицу, однако расследование говорит о другом.

"В Донецк его вывезли российские МЧСники, когда он пришел в супермаркет "Метро". Там в то время раздавали гуманитарную помощь", - говорит учительница Филиппа.

Сам парень в интервью пропагандистам заявлял, что тоже жил некоторое время в Донецке. По данным расследования, его и других детей удерживали в так называемом "детском социальном центре Донецка". В конце мая Филиппа и по меньшей мере 30 украинских детей вывезли в пансионат "Поляны" Одинцовского района Московской области.

Как подросток попал к Львовой-Беловой

В пропагандистском фильме российская омбудсменка Мария Львова-Белова заявила, что встретила Филиппа в пансионате "Поляны".

"Я почувствовала, что это мой ребенок", - говорила на камеры Львова-Белова.

После этого россиянка незаконно усыновила подростка, а он стал десятым ребенком в семье российской омбудсменки. В сентябре прошлого года он получил паспорт РФ, конечно, этот процесс транслировали российские СМИ.

Сейчас, по словам Львовой-Беловой, Филипп живет в ее семье. Однако омбудсменка жалуется на поведение парня.

"Не могу сказать, что все проходит гладко и без труда. Трудно реагировать, когда твой ребенок бегает за младшими детьми и говорит: "Съем москаленок"", - сказала она на конференции 4 апреля.

Следует отметить, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина, а также омбудсмена Марии Львовой-Беловой по делу о депортации украинских детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерациядітиБеженцыМариупольВойна в Украине