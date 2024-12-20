Як підібрати чохол для авто на зиму: кілька важливих порад

Автомобілісти, чиї машини "живуть" просто неба, узимку намагаються додатково захистити їх від опадів. Найбільш доступний спосіб – чохол, який вдягається на машину, але слід застерегти власників від певних помилок при підборі.

Правильний хід думок мають ті власники, які сподіваються уберегти лакофарбове покриття свого авто за участі чохла (він же може називатись тентом). Адже мікроподряпини від льоду і жорсткого снігу, підривання фарби і лаку через розмерзання води, початок корозії в місцях пошкодження ЛФП і потрапляння води в салон – це саме те, що скорочує життя найдорожчої частини автомобіля – кузова. Проте наголосимо, що де в чому чохол може і нашкодити.

Як вибрати чохол на автомобіль

Підбирати захисний чохол для свого авто власник має за кільком критеріями. Наводимо їх за порядком важливості.

Матеріал. Від матеріалу залежить відразу кілька характеристики тента. Він має не пропускати через себе сніг і воду, але при тому треба, щоб він "дихав" – тобто забезпечував хоча б мінімальну вентиляцію через себе. Адже геть герметичний матеріал псуватиме фарбу і влаштує під собою парилку з високим вмістом вологи. Чому дуже зрадіє перший ворог кузова – корозія. Також бажано, щоб тканина була більш-менш м’якою з внутрішньої сторони, щоб нею не дряпався лак;

Підкладка. Альтернативою власній м’якості матеріалу буде наявність під ним додаткової підкладки. Рухаючись на вітру, чохол може тертися по кузову і залишати на ньому помутніння лакофарбового покриття. Тому в добротного тента буде м’яка підкладка, підшита з його внутрішнього боку;

Розміри. На щастя, виробники чохлів для легкових машин дотримуються такої собі системи розмірів. Вона літерна, подібна до маркування одягу – S, M, L, XL тощо, і нижче ми деталізуємо їхнє значення. Зважте, що зазвичай зустрічаються дві категорії тентів – для трьохоб’ємних кузовів (позначаються на упаковці як седан чи просто літерами) і для двохоб’ємних (позначаються як jeep). Проте доволі часто буває, що за якимось з вимірів тент на машину не надягається. Тому при покупці краще обумовити з продавцем можливість обміняти тент, якщо з першого разу ви не вгадаєте з геометрією;

Кишені для дзеркал. Щоби кожного разу не складати дзеркала, рекомендується шукати чохол з спеціальними кишенями для них. Власне, на більшості подібних виробів вони є за умовчанням;

Застібка навпроти дверей. Додаткова опція – такі собі двері в чохлі, щоб можна біло потрапляти в машину, не знімаючи з неї добре зафіксованого чохла. Тож дорогі тенти мають застібку-блискавку поряд з водійськими дверима, а іноді навіть і з боку багажника.

Розміри чохлів для легкових автомобілів

Коротко

З одного боку, чохол захищає машину від пошкоджень лаку і фарби та потрапляння в салон води. А з іншого, він має побічні негативні ефекти, та ще й додає незручностей самому водієві. Тому перш ніж почати шукати собі правильний тент, вивчіть досвід колег-водіїв, які вже певний час користуються подібним виробом. Причому зверніть увагу саме на зимову експлуатацію, оскільки влітку такі чохли мають іншу специфіку.