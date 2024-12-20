Как подобрать чехол для авто на зиму: несколько важных советов

Автомобилисты, чьи машины "живут" под открытым небом, зимой стараются дополнительно защитить их от осадков. Наиболее доступный способ - чехол, который надевается на машину, но следует предостеречь владельцев от определенных ошибок при подборе.

Правильный ход мыслей имеют те владельцы, которые надеются уберечь лакокрасочное покрытие своего авто при участии чехла (он же может называться тентом). Ведь микроцарапины от льда и жесткого снега, подрыв краски и лака из-за оттаивания воды, начало коррозии в местах повреждения ЛКП и попадание воды в салон - это именно то, что сокращает жизнь самой дорогой части автомобиля - кузова. Однако отметим, что кое в чем чехол может и навредить.

Как выбрать чехол на автомобиль

Подбирать защитный чехол для своего авто владелец должен по нескольким критериям. Приводим их в порядке важности.

Материал. От материала зависит сразу несколько характеристики тента. Он должен не пропускать через себя снег и воду, но при том надо, чтобы он "дышал" - то есть обеспечивал хотя бы минимальную вентиляцию через себя. Ведь напрочь герметичный материал будет портить краску и устроит под собой парилку с высоким содержанием влаги. Чему очень обрадуется первый враг кузова - коррозия. Также желательно, чтобы ткань была более-менее мягкой с внутренней стороны, чтобы ею не царапался лак;

Подкладка. Альтернативой собственной мягкости материала будет наличие под ним дополнительной подкладки. Двигаясь по ветру, чехол может тереться по кузову и оставлять на нем помутнения лакокрасочного покрытия. Поэтому у добротного тента будет мягкая подкладка, подшитая с его внутренней стороны;

Размеры. К счастью, производители чехлов для легковых машин придерживаются некой системы размеров. Она литерная, подобная маркировке одежды - S, M, L, XL и т.д., и ниже мы детализируем их значение. Учтите, что обычно встречаются две категории тентов - для трехобъемных кузовов (обозначаются на упаковке как седан или просто буквами) и для двухобъемных (обозначаются как jeep). Однако довольно часто бывает, что по каким-то из замеров тент на машину не надевается. Поэтому при покупке лучше оговорить с продавцом возможность обменять тент, если с первого раза вы не угадаете с геометрией;

Карманы для зеркал. Чтобы каждый раз не складывать зеркала, рекомендуется искать чехол со специальными карманами для них. Собственно, на большинстве подобных изделий они есть по умолчанию;

Застежка напротив дверей. Дополнительная опция - такая себе дверь в чехле, чтобы можно было попадать в машину, не снимая с нее хорошо зафиксированного чехла. Поэтому дорогие тенты имеют застежку-молнию рядом с водительской дверью, а иногда даже и со стороны багажника.

Размеры чехлов для легковых автомобилей

Коротко

С одной стороны, чехол защищает машину от повреждений лака и краски и попадания в салон воды. А с другой, он имеет побочные негативные эффекты, да еще и добавляет неудобств самому водителю. Поэтому прежде чем начать искать себе правильный тент, изучите опыт коллег-водителей, которые уже определенное время пользуются подобным изделием. Причем обратите внимание именно на зимнюю эксплуатацию, поскольку летом такие чехлы имеют другую специфику.