Різдвяний піст-2024 починається вже завтра: як підготуватися

Різдвяний піст надає можливість зміцнити зв’язок з Богом і духовно очиститися. Зокрема, це час для молитви, покаяння та роздумів. Піст триватиме 40 днів, від завтра - 15 листопада до 24 грудня.

Як підготуватися до посту

Універсальної інструкції з підготовки до посту немає. Насамперед потрібно чесно оцінити стан свого здоров’я і зрозуміти, чи дозволить він дотримуватися обмежень. Якщо так - налаштуватися морально, виявити послух та прийняти для себе це рішення.

Особливу увагу треба звернути на речі, від яких відмовитися дуже важко. Це можуть бути солодощі, м’ясо чи сигарети. Утримання від них може стати першим кроком в роботі над собою та в дотриманні посту так, як того вчить церква.

Однак у церкві наголошують, що піст не має бути причиною поганого самопочуття та загострення хвороб. Дотримуватися посту або ні - це вільний вибір кожної людини.

Кому можна не постити

Передусім посту можуть не дотримуватися хворі люди. Зокрема ті, які страждають від серйозних хронічних захворювань, оскільки обмеження в їжі можуть загрожувати їхньому здоров’ю.

Окрім того, Різдвяний піст не є обов'язковим для військових, бо вони перебувають у складних умовах. Вагітні жінки, матері, що годують та діти до 14 років також не повинні суворо дотримуватися посту.

Але навіть якщо людина не може постити, вона все одно може відмовитися від своїх шкідливих звичок. Зокрема, утриматися від лайки чи гучних вечірок.