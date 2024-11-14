Рождественский пост-2024 начинается уже завтра: как подготовиться

Рождественский пост дает возможность укрепить связь с Богом и духовно очиститься. В частности, это время для молитвы, покаяния и размышления. Пост продлится 40 дней, с завтрашнего дня - 15 ноября до 24 декабря.

Как подготовиться к посту

Универсальной инструкции по подготовке к посту нет. Прежде всего, нужно честно оценить состояние своего здоровья и понять, позволит ли оно соблюдать ограничения. Если да - настроиться морально, выявить послушание и принять для себя это решение.

Особое внимание следует обратить на вещи, от которых отказаться очень трудно. Это могут быть сладости, мясо или сигареты. Воздержание от них может стать первым шагом в работе над собой и соблюдении поста так, как учит церковь.

Однако в церкви отмечают, что пост не должен быть причиной плохого самочувствия и обострения болезней. Соблюдать пост или нет - это свободный выбор каждого человека.

Кому можно не поститься

Прежде всего, пост могут не соблюдать больные люди. В частности, страдающие серьезными хроническими заболеваниями, поскольку ограничения в пище могут угрожать их здоровью.

Кроме того, Рождественский пост не обязателен для военных, поскольку они находятся в сложных условиях. Беременные женщины, кормящие матери и дети до 14 лет также не должны строго соблюдать пост.

Но даже если человек не может поститься, он все равно может отказаться от своих вредных привычек. В частности, воздержаться от брани или громких вечеринок.