Як підготуватися до переведення годинників на літній час: поради психолога

В останню неділю березня Україна традиційно переходить на літній час, що може вплинути на самопочуття та продуктивність. Щоб вплив був менш відчутним, варто дотримуватися кількох порад.
Як заздалегідь підготувати організм до зміни режиму, аби зменшити стрес, у коментарі РБК-Україна розповідає психолог Роман Зіненко.
Психолог говорить, що за тиждень до переведення годинників варто почати прокидатися на 5 хвилин раніше щодня. Це допоможе організму поступово адаптуватися та зменшить напруження. Також важливо більше часу проводити на свіжому повітрі, регулювати робочий день та зменшити вживання кофеїну.
"Люди часто відчувають недосип, що впливає на емоційну стабільність, фізичний стан і продуктивність. Планування часу та днів наперед допоможе зберегти відчуття контролю і спокою", - зазначає психолог.
Окрім цього, він радить просто прийняти той факт, що годинники будуть переведені, і ставитися до цього як до неминучої зміни, яку можна пережити з мінімальним дискомфортом.
Зазначимо, зміна часу може викликати перепади тиску, головний біль, сонливість або безсоння, а також загострення хронічних захворювань і тривожних станів. Адаптація організму може тривати до двох тижнів, а для людей із гіпертонією чи депресією цей процес особливо складний. РБК-Україна розповідало, як зменшити негативний вплив переведення годинників на самопочуття.
Раніше РБК-Україна повідомляло про можливе скасування сезонного переведення годинників в Україні. У липні 2024 року Верховна Рада ухвалила відповідний закон, обґрунтовуючи це політичними та медичними факторами. Проте для його набуття чинності необхідний підпис президента, якого наразі немає. Історично зміна часу мала сприяти економії електроенергії, але сучасні дослідження ставлять під сумнів її ефективність.
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