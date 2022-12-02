Як підготуватися до блекауту в Україні: поради рятувальників

Українці повинні підготуватися до тривалих відключень світла чи блекауту. Для цього необхідно утеплити домівки та підготувати запас їжі і води.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ДСНС Олександра Хорунжого в інтерв'ю для УНІАН.
Рятувальники, враховуючи атаки ворога на об'єкти енергетики, радять зібрати продуктовий набір, щоб забезпечити раціон на довгий період. Крім того, потрібно запастися теплим одягом, набором ліків, серед яких - проти хронічних або сезонних захворювань.
У разі блекауту чи обстрілу будинки можуть залишитися без опалення. Тому українцям радять максимально утеплити двері та вікна. Також потрібно розміщуватися в одній кімнаті всією родиною, щоб тепла було більше.
Рятувальники порадили запастися павербанками, за можливості - газовими пальниками та генераторами.
"Корисно придбати вогнегасник. Нагадаю, що для приміщень використовують вуглекислотні або порошкові. Перші дають сильний охолоджувальний ефект, але ефективнішими завжди були порошкові", - нагадав речник ДСНС.
Хорунжий також порадив знайти найближчі "Пункти незламності", зокрема мова йде і про пункти, які облаштовували рятувальники.
"Тобто ви можете прийти до найближчої пожежної частини, щоб обігрітися та отримати всю необхідну допомогу", - порадив речник.
Нагадаємо, в Міненерго заявили, що відключення світла в Україні можуть стати коротшими, якщо не буде нових обстрілів.
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