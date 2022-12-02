UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як підготуватися до блекауту в Україні: поради рятувальників

Фото: українцям дали поради, як підготуватися до блекауту (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українці повинні підготуватися до тривалих відключень світла чи блекауту. Для цього необхідно утеплити домівки та підготувати запас їжі і води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ДСНС Олександра Хорунжого в інтерв'ю для УНІАН.

Їжа та одяг

Рятувальники, враховуючи атаки ворога на об'єкти енергетики, радять зібрати продуктовий набір, щоб забезпечити раціон на довгий період. Крім того, потрібно запастися теплим одягом, набором ліків, серед яких - проти хронічних або сезонних захворювань.

Тепло

У разі блекауту чи обстрілу будинки можуть залишитися без опалення. Тому українцям радять максимально утеплити двері та вікна. Також потрібно розміщуватися в одній кімнаті всією родиною, щоб тепла було більше.

Рятувальники порадили запастися павербанками, за можливості - газовими пальниками та генераторами.

"Корисно придбати вогнегасник. Нагадаю, що для приміщень використовують вуглекислотні або порошкові. Перші дають сильний охолоджувальний ефект, але ефективнішими завжди були порошкові", - нагадав речник ДСНС.

Хорунжий також порадив знайти найближчі "Пункти незламності", зокрема мова йде і про пункти, які облаштовували рятувальники.

"Тобто ви можете прийти до найближчої пожежної частини, щоб обігрітися та отримати всю необхідну допомогу", - порадив речник.

Нагадаємо, в Міненерго заявили, що відключення світла в Україні можуть стати коротшими, якщо не буде нових обстрілів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНСвідключеня світлаблекаутрятувальники