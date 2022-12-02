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Как подготовиться к блэкауту в Украине: советы спасателей

Фото: украинцам дали советы, как подготовиться к блэкауту (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы должны подготовиться к длительным отключениям света или блэкауту. Для этого необходимо утеплить дома и подготовить запас пищи и воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ГСЧС Александра Хорунжого в интервью для УНИАН.

Еда и одежда

Спасатели, учитывая атаки врага на объекты энергетики, рекомендуют собрать продуктовый набор, чтобы обеспечить рацион на долгий период. Кроме того, нужно запастись теплой одеждой, набором лекарств, среди которых - против хронических или сезонных заболеваний.

Тепло

При блэкауте или обстреле дома могут остаться без отопления. Поэтому украинцам советуют максимально утеплить двери и окна. Также нужно размещаться в одной комнате всей семьей, чтобы тепла было больше.

Спасатели посоветовали запастись павербанками, по возможности - газовыми горелками и генераторами.

"Полезно приобрести огнетушитель. Напомню, что для помещений используют углекислотные или порошковые. Первые дают сильный охлаждающий эффект, но эффективнее всегда были порошковые", - напомнил спикер ГСЧС.

Хорунжий также посоветовал найти ближайшие "Пункты несокрушимости", в том числе речь идет и о пунктах, которые обустраивали спасатели.

"То есть вы можете прийти в ближайшую пожарную часть, чтобы обогреться и получить всю необходимую помощь", - посоветовал спикер.

Напомним, в Минэнерго заявили, что отключения света в Украине могут стать короче, если не будет новых обстрелов.

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