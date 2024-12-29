UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Як підготуватись до практичного іспиту з водіння: поради МВС

Ілюстративне фото: в МВС пояснили, як підготуватись до практичного іспиту з водіння (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

Шлях до омріяного посвідчення водія проходить через вивчення правил дорожнього руху, теоретичний іспит, освоєння водійських навичок керування в автошколі та практичний іспит..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервісний центр МВС.

 

Отже, для того, щоб підготуватись до практичного іспиту: 

  • перш за все, потрібно визначити, в якому саме сервісному центрі МВС ви будете складати практичний іспит;
  • заздалегідь варто ознайомитися з маршрутами, які використовуються для перевірки практичних навичок керування. Для цього необхідно вибрати відповідний регіон та сервісний центр. Рекомендується проїхатися цими маршрутами разом з інструктором на навчальному авто;
  • записатися на практичний іспит можна двома способами. Через термінал у сервісному центрі. Талони генеруються у день звернення або на три дні вперед. Зокрема через систему Е-запис. Тут талони доступні на 21 день наперед, але через високий попит можливі труднощі із записом;
  • прибуття на іспит
  • рекомендується прибути до сервісного центру за 15 хвилин до часу, зазначеного у талоні;
  • на іспиті важливо опанувати своє хвилювання, бути зосередженим та уважним на дорозі. Віра у власні сили допоможе успішно скласти практичний іспит.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як отримати водійські права в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України