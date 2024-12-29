RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Как подготовиться к практическому экзамену по вождению: советы МВД

Иллюстративное фото: в МВД объяснили, как подготовиться к практическому экзамену по вождению (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

Путь к желанному водительскому удостоверению проходит через изучение правил дорожного движения, теоретический экзамен, освоение водительских навыков управления в автошколе и практический экзамен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервисный центр МВД.

Итак, для того, чтобы подготовиться к практическому экзамену:

  • прежде всего, нужно определить, в каком именно сервисном центре МВД вы будете сдавать практический экзамен;
  • заранее стоит ознакомиться с маршрутами, которые используются для проверки практических навыков управления. Для этого необходимо выбрать соответствующий регион и сервисный центр. Рекомендуется проехаться по этим маршрутам вместе с инструктором на учебном авто;
  • записаться на практический экзамен можно двумя способами. Через терминал в сервисном центре. Талоны генерируются в день обращения или на три дня вперед. В частности через систему Е-запись. Здесь талоны доступны на 21 день вперед, но из-за высокого спроса возможны трудности с записью;
  • прибытие на экзамен
  • рекомендуется прибыть в сервисный центр за 15 минут до времени, указанного в талоне;
  • на экзамене важно овладеть своим волнением, быть сосредоточенным и внимательным на дороге. Вера в собственные силы поможет успешно сдать практический экзамен.

 

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как получить водительские права в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины