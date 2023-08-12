Як підготуватись до походу в гори: рятувальники назвали основні правила

Українцям необхідно дотримуватись низки порад для того, щоб правильно підготуватися до походу в гори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Згідно з правилами, які сформували рятувальники, у похід необхідно вирушати групою, а не самотужки.
Також потрібно вивчити карту та розповісти про подорож своїм близьким чи знайомим, щоб вони знали час повернення.
Перед тим, як вирушити в гори, необхідно зареєструвати свій маршрут. Це можна зробити різними способами:
Рятувальники радять заздалегідь переглянути прогноз перед походом у гори, оскільки погода там дуже мінлива.
Необхідні для подорожі речі:
Нагадаємо, раніше українцям назвали головні правила подорожей під час війни та нагадали про основні обмеження. Зокрема, в нашій країні обмежено відвідування окремих лісів та водойм.
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