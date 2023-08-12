Як підготуватись до походу в гори: рятувальники назвали основні правила

У похід - лише групою

Згідно з правилами, які сформували рятувальники, у похід необхідно вирушати групою, а не самотужки.

Також потрібно вивчити карту та розповісти про подорож своїм близьким чи знайомим, щоб вони знали час повернення.

Зареєструйте подорож у рятувальників

Перед тим, як вирушити в гори, необхідно зареєструвати свій маршрут. Це можна зробити різними способами:

самостійно прийти у відділення гірських рятувальників;

заповнити Google-форму на сайтах ДСНС Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської чи Чернівецької областей;

скористатися програмою "Спасіння у горах" (за допомогою неї можна не тільки зареєструвати подорож, але й здійснювати голосові дзвінки та передавати сигнал SOS в екстреній ситуації).

Що взяти з собою і як одягнутися

Рятувальники радять заздалегідь переглянути прогноз перед походом у гори, оскільки погода там дуже мінлива.

Необхідні для подорожі речі:

теплий та зручний одяг зі світловідбивачами, а також зручне взуття;

запас їжі та води та необхідне екіпірування для маршруту;

Power Bank.

Нагадаємо, раніше українцям назвали головні правила подорожей під час війни та нагадали про основні обмеження. Зокрема, в нашій країні обмежено відвідування окремих лісів та водойм.