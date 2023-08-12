Как подготовиться к походу в горы: спасатели назвали основные правила

Украинцам необходимо придерживаться ряда советов для того, чтобы правильно подготовиться к походу в горы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Согласно правилам, которые сформировали спасатели, в поход необходимо отправляться группой, а не в одиночку.
Также нужно изучить карту и рассказать про путешествие своим близким или знакомым, чтобы они знали время возвращения.
Перед тем, как отправиться в горы, необходимо зарегистрировать свой маршрут. Это можно сделать разными способами:
Спасатели советуют заранее посмотреть прогноз перед походом в горы, поскольку погода там очень переменчива.
Необходимые для путешествия вещи:
Напомним, ранее украинцам назвали главные правила путешествий во время войны и напомнили об основных ограничениях. В частности, в нашей стране ограничено посещение отдельных лесов, а также водоемов.
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