UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Як не "підчепити" грибок і чому його не можна ігнорувати: поради лікарів

Фото: Чому не можна ігнорувати грибок на ногах (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Грибок - це не лише естетична проблема, яка псує зовнішній вигляд нігтів або шкіри. Це серйозне інфекційне захворювання, яке може поширюватися по всьому тілу, викликаючи ускладнення та хронічне запалення.

Як не "підчепити" грибок і чому його не можна ігнорувати - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Чому не можна ігнорувати грибкову інфекцію?

Лікарі попереджають: ігнорувати грибкову інфекцію - небезпечно, а лікування потрібно розпочинати якомога раніше.

Найпоширеніші види грибка - дерматофітії, які вражають шкіру стоп, нігті, пахви, складки шкіри, а також кандидоз, який з’являється через надмірне розмноження грибків роду Candida. Збудники легко передаються у вологих, теплих середовищах - у спортзалах, саунах, басейнах, роздягальнях, на пляжі чи навіть удома, якщо хтось із членів родини вже має інфекцію.

Як уникнути зараження грибком?

  • Ніколи не ходіть босоніж у громадських місцях. Особливо небезпечні плитка в душових і підлога біля басейнів.

  • Використовуйте лише своє взуття та рушники. Грибок може жити на тканині та у взутті місяцями.

  • Просушуйте взуття та змінюйте шкарпетки щодня, особливо влітку або після фізичної активності.

  • Зміцнюйте імунітет. Слабкий захист організму сприяє швидшому розвитку інфекції.

  • Стежте за гігієною стоп, нігтів та складок шкіри. Вчасно підстригайте нігті, уникайте порізів.

Чому важливо лікувати грибок?

Інфекція ніколи не зникає сама по собі - навпаки, вона поширюється. Нігті стають товстими, ламкими, шкіра - свербить і тріскається. Запущений грибок може проникати в кров, уражати внутрішні органи, викликати алергії, екзему та навіть послаблювати імунну систему.

Сучасна медицина пропонує ефективні засоби - як зовнішні (мазі, спреї), так і системні (таблетки). Але головне - не займатися самолікуванням, а звернутися до дерматолога. Саме лікар визначить вид грибка і підбере дієву схему лікування.

Вас може зацікавити

Під час створення матеріалу було використано джерела: Health, The Sun.

Читайте РБК-Україна в Google News
НогиЗдоров'яПоради