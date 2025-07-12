Как не "подцепить" грибок и почему его нельзя игнорировать: советы врачей

Почему нельзя игнорировать грибковую инфекцию?

Врачи предупреждают: игнорировать грибковую инфекцию - опасно, а лечение нужно начинать как можно раньше.

Самые распространенные виды грибка - дерматофитии, которые поражают кожу стоп, ногти, подмышки, складки кожи, а также кандидоз, который появляется из-за чрезмерного размножения грибков рода Candida. Возбудители легко передаются во влажных, теплых средах - в спортзалах, саунах, бассейнах, раздевалках, на пляже или даже дома, если кто-то из членов семьи уже имеет инфекцию.

Как избежать заражения грибком?

Никогда не ходите босиком в общественных местах . Особенно опасны плитка в душевых и пол возле бассейнов.

Используйте только свою обувь и полотенца. Грибок может жить на ткани и в обуви месяцами.

Просушивайте обувь и меняйте носки ежедневно , особенно летом или после физической активности.

Укрепляйте иммунитет. Слабая защита организма способствует более быстрому развитию инфекции.

Следите за гигиеной стоп, ногтей и складок кожи. Вовремя подстригайте ногти, избегайте порезов.

Почему важно лечить грибок?

Инфекция никогда не исчезает сама по себе - наоборот, она распространяется. Ногти становятся толстыми, ломкими, кожа - зудит и трескается. Запущенный грибок может проникать в кровь, поражать внутренние органы, вызывать аллергии, экзему и даже ослаблять иммунную систему.

Современная медицина предлагает эффективные средства - как наружные (мази, спреи), так и системные (таблетки). Но главное - не заниматься самолечением, а обратиться к дерматологу. Именно врач определит вид грибка и подберет действенную схему лечения.