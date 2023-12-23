Як перевезти ялинку на автомобілі: розбирємо лайфхаки та основні помилки

Ялинка до Нового року та Різдва – то радість дітям і святковий настрій для усієї родини. Але на сімейного водія чекає додатковий клопіт – як мінімум до свята, а у випадку невдачі і після. Як швидко і без наслідків перевезти ялинку в машині?
Про можливі ризики перевезення різдвяної ялинки в автомобілі читайте в матеріалі РБК-Україна.
Під час написання статті були використані матеріали AutoBild та "Автоцентр".
Відвезти ялинку до дому? Здавалося б, чого простіше – головне, щоб по довжині помістилася. Воно і справді, маючи у розпорядженні автомобіль, таке завдання можна виконати без проблем. Але не без наслідків.
Деталі інтер’єру будуть подряпані гілками і вимазані смолою, а підлога та потаємні закутки отримають численні “закладки” у вигляді голок, які ви будете знаходити протягом усього наступаючого нового року. Найстрашніша шкода тут від смоли – для її видалення потрібні будуть потужні розчинники і чимало часу, та й не факт, що після того на тканині чи шкірі не залишаться плями.
Головне, чого не розуміють недосвідчені перевізники різдвяних ялинок – це те, що хвойне дерево замало просто розмістити у машині. Важливо зробити це так, щоб воно не нашкодило внутрішньому оздобленню авто, адже і ялина, і сосна мають широкі можливості для цього. Тому, наблизившись з ялинкою до багажника, бажано пригадати декілька порад:
Всі маніпуляції з живою (хоч і зрубаною) ялинкою або сосною краще робити в простішому одязі і при тому – в рукавичках. Смола, яка з непередбачуваною ймовірністю з'являється на гілках, дуже погано зчищається з тканин та й з пластику теж. Як мінімум, намагайтеся не притуляти дерево до себе, поки воно не упаковане як слід. А щодо рукавичок – це турбота не так про ваші руки, як про кермо вашої машини: живицю, яку ви на нього перенесете на своїх долонях, не завжди вдається видалити без слідів.
Така вже специфіка перевезення габаритних вантажів у легкових машинах, коли салон змушено виступає в якості багажного відсіку – оздоблення інтер’єру може постраждати, причому часом – непоправно. До цього слід бути готовим морально і не дуже сумувати, коли на оббивці з’являються якісь відмітини. Або ж треба завжди мати у багажнику елементарні засоби захисту, які будуть прикривати інтер’єр від щедрих на сюрпризи вантажів – скажімо, відріз міцної клейонки або великий плед.
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