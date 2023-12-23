Как перевезти елку на автомобиле: разбираем лайфхаки и основные ошибки

Елка к Новому году и Рождеству – это радость детям и праздничное настроение для всей семьи. Но семейного водителя ждут дополнительные хлопоты – как минимум до праздника, а в случае неудачи и после него. Как быстро и без последствий перевезти елку в машине?
О возможных рисках перевозки рождественской елки в автомобиле читайте в материале РБК-Украина.
При написании статьи были использованы материалы AutoBild и "Автоцентр".
Отвезти елку домой? Казалось бы, чего проще – главное, чтобы по длине поместилась. И в самом деле, имея в распоряжении автомобиль, такую задачу можно выполнить без проблем. Но не без последствий.
Детали интерьера будут поцарапаны ветками и вымазаны живицей (смолой), а пол и укромные уголки получат многочисленные "закладки" в виде зеленых иголок, которые вы будете находить в течение всего наступающего нового года. Самый страшный вред здесь от смолы – для ее удаления потребуются мощные растворители и много времени, да и не факт, что после того на ткани или коже не останутся пятна.
Главное, чего не понимают неопытные перевозчики рождественских елок – это то, что хвойное дерево мало просто разместить в машине. Важно сделать это так, чтобы оно не навредило внутренней отделке авто, ведь и ель, и сосна имеют широкие возможности для этого. Поэтому, приблизившись с елкой к багажнику, желательно вспомнить несколько советов:
Все манипуляции с живой (хотя и срубленной) елкой или сосной лучше совершать в одежде попроще и при том – в перчатках. Смола, которая с непредсказуемой вероятностью появляется на их ветках, очень плохо счищается с тканей, да и с пластика тоже. Как минимум, старайтесь не прислонять дерево к себе, пока оно не упаковано как следует. А касательно перчаток – это забота не столько о ваших руках, сколько о руле вашей машины: живицу, которую вы на него перенесете на своих ладонях, не всегда удается удалить без последствий.
Такова уж специфика перевозки габаритных грузов в легковых машинах, когда салон вынужденно выступает в качестве багажного отсека – отделка интерьера может пострадать, причем порой – непоправимо. К этому следует быть готовым морально и не очень унывать, когда на обивке появляются какие-то отметины. Или нужно всегда иметь в багажнике элементарные средства защиты, которые будут прикрывать интерьер от щедрых на сюрпризы грузов – скажем, отрез прочной клеенки или большой плед.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывала о том, как бороться с запотеванием стекол в авто.