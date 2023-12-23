Як перевезти ялинку на автомобілі: розбирємо лайфхаки та основні помилки

Ялинка до Нового року та Різдва – то радість дітям і святковий настрій для усієї родини. Але на сімейного водія чекає додатковий клопіт – як мінімум до свята, а у випадку невдачі і після. Як швидко і без наслідків перевезти ялинку в машині?

Відвезти ялинку до дому? Здавалося б, чого простіше – головне, щоб по довжині помістилася. Воно і справді, маючи у розпорядженні автомобіль, таке завдання можна виконати без проблем. Але не без наслідків.

Перевозимо ялинку: як неправильно

Поміж інших справ, по дорозі з роботи чи з супермаркету, завертаємо на ялинковий базар чи найближчий продуктовий ринок;

Підхоплюємо деревце під руку і щасливо посміхаючись, несемо до машини;

Відкриваємо багажник, складаємо заднє сидіння і, підстеливши газету чи старий плед, сунемо ялинку в машину. Якщо верхівка (чи комель, залежно від вашої рішучості) впирається у передне крісло, складаємо також і його спинку.

Закриваємо багажник – можна їхати.

Все, готово! Ви влаштували себе відразу кілька проблем.

Деталі інтер’єру будуть подряпані гілками і вимазані смолою, а підлога та потаємні закутки отримають численні “закладки” у вигляді голок, які ви будете знаходити протягом усього наступаючого нового року. Найстрашніша шкода тут від смоли – для її видалення потрібні будуть потужні розчинники і чимало часу, та й не факт, що після того на тканині чи шкірі не залишаться плями.

А як правильно?

Головне, чого не розуміють недосвідчені перевізники різдвяних ялинок – це те, що хвойне дерево замало просто розмістити у машині. Важливо зробити це так, щоб воно не нашкодило внутрішньому оздобленню авто, адже і ялина, і сосна мають широкі можливості для цього. Тому, наблизившись з ялинкою до багажника, бажано пригадати декілька порад:

Деревце має бути щільно ув’язано мотузкою. Вузли треба міцно зав’язати, інакше пружні і неслухняні гілки, “підбадьорювані” поштовхами під час руху, обов’язково розправляться в усі боки і почнуть ялозити по оббивці інтер’єру. Як показує досвід, обмотування ялинки самою лише захисною тканиною замало – незв’язані гілки виберуться з-під неї;

Обв’язану ялинку треба повністю обмотати чимось типу пледа чи ковдри. Смола, яка виділяється на кінчиках гілок і на місці зрізу на стовбурі, не просочить цупку тканину, тому це не обов’язково повинна бути плівка чи клейонка;

Розгляньте варіант перевезення деревця на даху – особливо, якщо там є рейлінги, і особливо, якщо у вас є мотузка. Головне, що при цьому слід мати на увазі – прив’язати ялинку треба так, щоб у випадку різкого гальмування чи, не дай Боже, ДТП вона не вислизнула і не продовжила рух вперед незалежно від автомобіля, подібно некерованому снаряду. За наслідки такої неприємності доведеться відповідати водієві (п. 22.2 ПДР України). А якщо ялинка буде виступати за габарит машини на 1 м вперед чи назад, її доведеться прикрасити не чекаючи свята вже тут, позначивши червоно-білими прапорцями або світлоповертаючими елементами (пп. 22.4 та 30.3 ПДР України);

Якщо за підсумками перевезенні виникла підозра, що деревце поводилося негарно і гілки випросталися з-під імпровізованого чохла, відразу по тому огляньте поверхні, з якими гілки чи стовбур могли контактувати: живицю з сидінь чи оббивки багажника слід прибирати відразу, поки вона не затверділа.

Двійко дрібниць

Всі маніпуляції з живою (хоч і зрубаною) ялинкою або сосною краще робити в простішому одязі і при тому – в рукавичках. Смола, яка з непередбачуваною ймовірністю з'являється на гілках, дуже погано зчищається з тканин та й з пластику теж. Як мінімум, намагайтеся не притуляти дерево до себе, поки воно не упаковане як слід. А щодо рукавичок – це турбота не так про ваші руки, як про кермо вашої машини: живицю, яку ви на нього перенесете на своїх долонях, не завжди вдається видалити без слідів.

Якщо коротко

Така вже специфіка перевезення габаритних вантажів у легкових машинах, коли салон змушено виступає в якості багажного відсіку – оздоблення інтер’єру може постраждати, причому часом – непоправно. До цього слід бути готовим морально і не дуже сумувати, коли на оббивці з’являються якісь відмітини. Або ж треба завжди мати у багажнику елементарні засоби захисту, які будуть прикривати інтер’єр від щедрих на сюрпризи вантажів – скажімо, відріз міцної клейонки або великий плед.