Как перевезти елку на автомобиле: разбираем лайфхаки и основные ошибки

Елка к Новому году и Рождеству – это радость детям и праздничное настроение для всей семьи. Но семейного водителя ждут дополнительные хлопоты – как минимум до праздника, а в случае неудачи и после него. Как быстро и без последствий перевезти елку в машине?

Отвезти елку домой? Казалось бы, чего проще – главное, чтобы по длине поместилась. И в самом деле, имея в распоряжении автомобиль, такую задачу можно выполнить без проблем. Но не без последствий.

Перевозим елку: как неправильно

Между делом, по дороге с работы или из супермаркета, заворачиваем на елочный базар или ближайший продуктовый рынок;

Подхватываем деревце под руку и счастливо улыбаясь, несем к машине;

Открываем багажник, складываем заднее сиденье и, подстелив газету или старый плед, засовываем елку в машину. Если верхушка (или комель, в зависимости от вашей решимости) упирается в переднее кресло, складываем также и его спинку.

Закрываем багажник – можно ехать.

Все, готово! Вы устроили себя сразу несколько проблем.

Детали интерьера будут поцарапаны ветками и вымазаны живицей (смолой), а пол и укромные уголки получат многочисленные "закладки" в виде зеленых иголок, которые вы будете находить в течение всего наступающего нового года. Самый страшный вред здесь от смолы – для ее удаления потребуются мощные растворители и много времени, да и не факт, что после того на ткани или коже не останутся пятна.

Как правильно?

Главное, чего не понимают неопытные перевозчики рождественских елок – это то, что хвойное дерево мало просто разместить в машине. Важно сделать это так, чтобы оно не навредило внутренней отделке авто, ведь и ель, и сосна имеют широкие возможности для этого. Поэтому, приблизившись с елкой к багажнику, желательно вспомнить несколько советов:

Деревце должно быть плотно увязано веревкой. Узлы нужно крепко завязать, иначе упругие и непослушные ветви, "подбадриваемые" толчками во время движения, обязательно расправятся во все стороны и начнут царапать обивку интерьера. Как показывает опыт, обматывания елки одной только защитной тканью мало – несвязанные ветки выберутся из-под нее;

Обвязанную елку нужно полностью обмотать чем-нибудь типа пледа или одеяла. Смола, которая выделяется на кончиках веток и на месте среза на стволе, не пропитает плотную ткань, поэтому это не обязательно должна быть пленка или клеенка;

Рассмотрите вариант перевозки дерева на крыше – особенно, если там есть рейлинги, и особенно если у вас есть веревка. Главное, что при этом следует иметь в виду – привязать елку надо так, чтобы в случае резкого торможения или, не дай Бог, ДТП она не выскользнула и не продолжила движение вперед независимо от автомобиля, подобно неуправляемому снаряду. За последствия такой неприятности придется отвечать водителю (п. 22.2 ПДД Украины). А если елка будет выступать за габарит машины на 1 м вперед или назад, ее придется украсить не дожидаясь праздника уже здесь, обозначив красно-белыми флажками или световозвращающими элементами (п. 22.4 и п.30.3 ПДД Украины);

Если по итогам перевозки возникло подозрение, что деревце вело себя некрасиво и ветки выпрямились из-под импровизированного чехла, сразу осмотрите поверхности, с которыми ветки или ствол могли контактировать: живицу с сидений или обивки багажника следует убирать сразу, пока она не затвердела.

Пара мелочей

Все манипуляции с живой (хотя и срубленной) елкой или сосной лучше совершать в одежде попроще и при том – в перчатках. Смола, которая с непредсказуемой вероятностью появляется на их ветках, очень плохо счищается с тканей, да и с пластика тоже. Как минимум, старайтесь не прислонять дерево к себе, пока оно не упаковано как следует. А касательно перчаток – это забота не столько о ваших руках, сколько о руле вашей машины: живицу, которую вы на него перенесете на своих ладонях, не всегда удается удалить без последствий.

Если коротко

Такова уж специфика перевозки габаритных грузов в легковых машинах, когда салон вынужденно выступает в качестве багажного отсека – отделка интерьера может пострадать, причем порой – непоправимо. К этому следует быть готовым морально и не очень унывать, когда на обивке появляются какие-то отметины. Или нужно всегда иметь в багажнике элементарные средства защиты, которые будут прикрывать интерьер от щедрых на сюрпризы грузов – скажем, отрез прочной клеенки или большой плед.