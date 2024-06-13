Як "перевести" оцінки із шкіл за кордоном? В Україні розробили зручний механізм

"Учні можуть перезараховувати оцінки з предметів, спільних для обох країн. Решту предметів (українознавчий компонент) вони можуть вивчати відповідно до модифікованих (скорочених) програм і проходити оцінювання дистанційно. Раніше для учнівства була можливість перезараховувати оцінки, проте школи не мали чітких рекомендацій для їхнього переведення", - зазначають в МОН.

Як працюватиме нова система?

Якщо, наприклад, учень чи учениця отримав/-ла оцінку "добре" (dobry) з математики в Польщі, то відповідно до таблиці, можна перевести цей результат в українську оцінку "8" з математики або алгебри / геометрії.

Якщо моделі оцінювання відрізняються, МОН рекомендує виставляти оцінку на користь учня. Наприклад, якщо учень чи учениця отримав/-ла в Німеччині оцінку "1" (дуже добре), що відповідає українському високому рівню, можна виставляти найвищу оцінку - "12".

Країни, представлені в таблиці: Словаччина, Болгарія, Литва, Бельгія, Фінляндія, Туреччина, Естонія, Ізраїль, Ірландія, Іспанія, США, Латвія, Швеція, Австрія, Швейцарія, Румунія, Норвегія, Канада, Німеччина, Польща, Чехія, Італія, Велика Британія, Нідерланди, Угорщина та Франція. Оцінки, отримані в інших країнах, потрібно переводити за загальною таблицею.

Учні, які одночасно навчаються в школі за кордоном і в закладі освіти України, мають можливість скласти річне оцінювання перед початком наступного навчального року з перезарахуванням результатів навчання за кордоном.

Таблиці зі співвіднесенням моделей оцінювання різних країн розміщено за посиланням.

Новий учбовий рік в Україні та за кордоном

Прийом заяв на вступ до першого класу від батьків майбутніх учнів в Україні триває. Якщо хтось досі цього не зробив, варто поквапитись, адже у деяких регіонах для цього лишилось кілька днів. Зокрема, за новими правилами, з 1 вересня 2024 кількість учнів у перших класах повинна становити не більше ніж 24 дитини.

Що стосується навчання за кордоном, в Німеччині запроваджують українську мову як другу іноземну. Це полегшить українським дітям складання випускного іспиту у школах. А у Польщі схвалили проект змін до спецзакону про тимчасовий захист українців. Одне із нововведень передбачає умову для виплат на дітей - виконання шкільного обов'язку.