Как "перевести" оценки из школ за границей? В Украине разработали удобный механизм

"Учащиеся могут перезачислять оценки по предметам, общим для обеих стран. Остальные предметы (украиноведческий компонент) они могут изучать в соответствии с модифицированными (сокращенными) программами и проходить оценивание дистанционно. Раньше для ученичества была возможность перезачислять оценки, однако школы не имели четких рекомендаций для перевода", - отмечают в МОН.

Как будет работать новая система?

Если, например, ученик или ученица получил/-ла оценку "хорошо" (dobry) по математике в Польше, то согласно таблице, можно перевести этот результат в украинскую оценку "8" по математике или алгебре/геометрии.

Если модели оценки отличаются, МОН рекомендует выставлять оценку в пользу ученика. Например, если ученик или ученица получила в Германии оценку "1" (очень хорошо), что соответствует украинскому высокому уровню, можно выставлять самую высокую оценку - "12".

Страны представлены в таблице: Словакия, Болгария, Литва, Бельгия, Финляндия, Турция, Эстония, Израиль, Ирландия, Испания, США, Латвия, Швеция, Австрия, Швейцария, Румыния, Норвегия, Канада, Германия, Польша, Чехия, Италия, Великобритания, Нидерланды, Венгрия и Франция. Оценки, полученные в других странах, следует переводить по общей таблице.

Учащиеся, которые одновременно учатся в школе за рубежом и в учебном заведении Украины, имеют возможность составить годовую оценку перед началом следующего учебного года с перезачислением результатов обучения за границей.

Таблицы с соотнесением моделей оценки разных стран размещены по ссылке.

Новый учебный год в Украине и за границей

Прием заявлений на поступление в первый класс от родителей будущих учеников в Украине продолжается. Если кто до сих пор этого не сделал, стоит поторопиться, ведь в некоторых регионах для этого осталось несколько дней. В частности, по новым правилам, с 1 сентября 2024 года количество учеников в первых классах должно составлять не более 24 детей.

Что касается обучения за границей, в Германии вводят украинский язык как второй иностранный. Это облегчит украинским детям сдачу выпускного экзамена в школах. А в Польше одобрили проект изменений в спецзакон о временной защите украинцев. Одно из нововведений предусматривает условие для выплат на детей - выполнение школьной обязанности.