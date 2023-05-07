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Як переселенцям підтвердити професійну кваліфікацію: пояснення Мінреінтеграції

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Україна, Неділя 07 травня 2023 07:13
Як переселенцям підтвердити професійну кваліфікацію: пояснення Мінреінтеграції Ілюстративне фото: у Мінреінтеграції пояснили, як переселенцям підтвердити професійну кваліфікацію (УНІАН)
Автор: Іван Носальський

Переселенці у разі втрати документів про освіту можуть підтвердити свою професійну кваліфікацію для працевлаштування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У відомстві розповіли, що підтвердити професійну кваліфікацію можна звернувшись до кваліфікаційного центру. Там також надають професійні кваліфікації на основі неформального та інформаційного навчання (самоосвіта). Крім того, там можна підтвердити професійну кваліфікацію, здобуту за кордоном.

"Після оцінки знань та компетентностей особистості центр може видати сертифікат про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації. Такий сертифікат дозволить офіційно працевлаштуватись за відповідною професією", - уточнюють у Мінреінтеграції.

Для того щоб підтвердити професійну кваліфікацію, необхідно:

  • подати до кваліфікаційного центру відповідну заяву з додатками;
  • пройти співбесіду у кваліфікаційному центрі;
  • пройти процедуру оцінки у кваліфікаційному центрі;
  • отримати сертифікат встановленого зразка про надання/підтвердження повної або часткової професійної кваліфікації.

З переліком кваліфікаційних центрів можете ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що для сімей переселенців на заході України збудують нове житло.

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