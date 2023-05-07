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Как переселенцам подтвердить профессиональную квалификацию: объяснение Минреинтеграции

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Украина, Воскресенье 07 мая 2023 07:13
Как переселенцам подтвердить профессиональную квалификацию: объяснение Минреинтеграции Иллюстративное фото: в Минреинтеграции объяснили, как переселенцам подтвердить профессиональную квалификацию (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

Переселенцы в случае потери документов об образовании могут подтвердить свою профессиональную квалификацию для трудоустройства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В ведомстве рассказали, что подтвердить профессиональную квалификацию можно обратившись в квалификационный центр. Там также присваивают профессиональные квалификации на основе неформального и информационного обучения (самообразование). Кроме того, там можно подтвердить профессиональную квалификацию, полученную за границей.

"После оценки знаний и компетентностей личности центр может выдать сертификат о присвоении/подтверждении профессиональной квалификации. Такой сертификат позволит официально трудоустроиться по соответствующей профессии", - уточняют в Минреинтеграции.

Для того, чтобы подтвердить профессиональную квалификацию, необходимо:

  • подать в квалификационный центр соответствующее заявление с приложениями;
  • пройти собеседование в квалификационном центре;
  • пройти процедуру оценки в квалификационном центре;
  • получить сертификат установленного образца о присвоении/подтверждении полной или частичной профессиональной квалификации.

С перечнем квалификационных центров можете ознакомиться по ссылке.

Напомним, ранее стало известно, что для семей переселенцев на западе Украины построят новое жилье.

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