Как переселенцам подтвердить профессиональную квалификацию: объяснение Минреинтеграции
Переселенцы в случае потери документов об образовании могут подтвердить свою профессиональную квалификацию для трудоустройства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
В ведомстве рассказали, что подтвердить профессиональную квалификацию можно обратившись в квалификационный центр. Там также присваивают профессиональные квалификации на основе неформального и информационного обучения (самообразование). Кроме того, там можно подтвердить профессиональную квалификацию, полученную за границей.
"После оценки знаний и компетентностей личности центр может выдать сертификат о присвоении/подтверждении профессиональной квалификации. Такой сертификат позволит официально трудоустроиться по соответствующей профессии", - уточняют в Минреинтеграции.
Для того, чтобы подтвердить профессиональную квалификацию, необходимо:
- подать в квалификационный центр соответствующее заявление с приложениями;
- пройти собеседование в квалификационном центре;
- пройти процедуру оценки в квалификационном центре;
- получить сертификат установленного образца о присвоении/подтверждении полной или частичной профессиональной квалификации.
С перечнем квалификационных центров можете ознакомиться по ссылке.
Напомним, ранее стало известно, что для семей переселенцев на западе Украины построят новое жилье.
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