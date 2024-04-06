Як перереєструвати авто через "Дію": покрокова інструкція

Алгоритм дій:

у застосунку "Дія" перейти в сервіси "Водієві" - "Продати транспортний засіб" або натиснути "Продати ТЗ" в меню техпаспорта транспортного засобу;

вибрати транспортний засіб та пройти підтвердження;

вказати договірну вартість авто;

вказати контактні дані;

надіслати запит на дані покупця за допомогою QR-коду чи посилання.

Потім потрібно підписати договір після внесення даних покупцем та зачекати на перевірку сервісним центром. Коли все буде готово, у застосунку "Дія" прийде сповіщення.

Зараз у "Дії" продаж можливий лише легкових автомобілів, мотоциклів та мопедів.