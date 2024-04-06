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Як перереєструвати авто через "Дію": покрокова інструкція

Фото: у "Дії" можна переоформити авто (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українці можуть перереєструвати автомобіль чи інший транспортний засіб онлайн. Це можна зробити через застосунок "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

Алгоритм дій:

  • у застосунку "Дія" перейти в сервіси "Водієві" - "Продати транспортний засіб" або натиснути "Продати ТЗ" в меню техпаспорта транспортного засобу;
  • вибрати транспортний засіб та пройти підтвердження;
  • вказати договірну вартість авто;
  • вказати контактні дані;
  • надіслати запит на дані покупця за допомогою QR-коду чи посилання.

Потім потрібно підписати договір після внесення даних покупцем та зачекати на перевірку сервісним центром. Коли все буде готово, у застосунку "Дія" прийде сповіщення.

Зараз у "Дії" продаж можливий лише легкових автомобілів, мотоциклів та мопедів.

 

Раніше РБК-Україна пояснювало, які документи потрібні для перереєстрації авто та скільки це коштує.

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