Как перерегистрировать авто через "Дію": пошаговая инструкция

Алгоритм действий:

в приложении "Дія" перейти в сервисы "Водителю" - "Продать транспортное средство" или нажать "Продать ТС" в меню техпаспорта транспортного средства;

выбрать транспортное средство и пройти подтверждение;

указать договорную стоимость авто;

указать контактные данные;

отправить запрос на данные покупателя с помощью QR-кода или ссылки.

Затем следует подписать договор после внесения данных покупателем и подождать проверки сервисным центром. Когда все будет готово, в приложении "Дія" придет уведомление.

Сейчас в "Дії" продажа возможна только легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов.