Как перерегистрировать авто через "Дію": пошаговая инструкция

Украинцы могут перерегистрировать автомобиль или другое транспортное средство онлайн. Это можно сделать через приложение "Дія".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Алгоритм действий:
Затем следует подписать договор после внесения данных покупателем и подождать проверки сервисным центром. Когда все будет готово, в приложении "Дія" придет уведомление.
Сейчас в "Дії" продажа возможна только легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов.
Ранее РБК-Украина объясняло, какие документы нужны для перерегистрации авто и сколько это стоит.
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