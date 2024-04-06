RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как перерегистрировать авто через "Дію": пошаговая инструкция

Фото: в "Дії" можно переоформить авто (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы могут перерегистрировать автомобиль или другое транспортное средство онлайн. Это можно сделать через приложение "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Алгоритм действий:

  • в приложении "Дія" перейти в сервисы "Водителю" - "Продать транспортное средство" или нажать "Продать ТС" в меню техпаспорта транспортного средства;
  • выбрать транспортное средство и пройти подтверждение;
  • указать договорную стоимость авто;
  • указать контактные данные;
  • отправить запрос на данные покупателя с помощью QR-кода или ссылки.

Затем следует подписать договор после внесения данных покупателем и подождать проверки сервисным центром. Когда все будет готово, в приложении "Дія" придет уведомление.

Сейчас в "Дії" продажа возможна только легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов.

 

 

Ранее РБК-Украина объясняло, какие документы нужны для перерегистрации авто и сколько это стоит.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынокДия