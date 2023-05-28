Як переконатися, що дзвонять із банку: у Приват24 запустили важливу функцію

Нові можливості меню "Комунікації"

Допомога online - для тих, хто хоче оперативно вирішувати проблему прямо у додатку.

Написати в Viber або Telegram - з представниками банку можна зв'язатися через месенджери.

Дзвінок через Приват24 - зателефонувати можна через програму.

Якщо клієнт раніше звертався через проблеми з банком, то в меню "Історія заявок" буде вся інформація про це.

Безпека

Дзвінки. Якщо потрібно переконатися, що дійсно телефонували з ПриватБанку, представляючись співробітниками банку, тепер це можна зробити самостійно: перевірити телефонний номер та історію вхідних дзвінків від банку.

У Приват24 можна повідомити про шахрайство, якщо телефонували не з банку.

Також у меню "Комунікації" можна знайти додаткові телефонні номери банку меню "Контакти"; актуальну карту відділень, банкоматів та терміналів.