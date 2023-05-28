Как убедиться, что звонят из банка: в Приват24 запустили важную функцию

Мобильное приложение Приват24 в обновленной версии запустило новое единое меню "Коммуникации", где теперь можно связаться с банком через "Помощь онлайн", мессенджеры или напрямую позвонить в банк. Также можно узнать телефоны банка и убедиться, что звонят из банка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.
Помощь online - для тех, кто хочет оперативно решать проблему прямо в приложении.
Написать в Viber или Telegram - с представителями банка можно связаться через мессенджеры.
Звонок через Приват24 - позвонить по телефону можно через приложение.
Если клиент раньше обращался в связи с проблемами с банком, то в меню "История заявок" будет вся информация об этом.
Звонки. Если нужно убедиться, что действительно звонили из ПриватБанка, представляясь сотрудниками банка, теперь это можно сделать самостоятельно: проверить телефонный номер и историю входящих звонков от банка.
В Приват24 можно сообщить о мошенничестве, если звонили по телефону не из банка.
Также в меню "Коммуникации" можно найти дополнительные телефонные номера банка в меню "Контакты"; актуальную карту отделений, банкоматов и терминалов.
Напомним, в Украине люди в основном становятся жертвами мошенников из-за того, что разглашают данные своей карты, одноразовые пароли для подтверждения операций, данные для входа в интернет-банкинг.
По данным НБУ, более половины суммы ущерба от мошеннических действий (53%) в прошлому году произошло с помощью использования социальной инженерии.
Мошенники в основном работают в Интернете. Что касается суммы ущерба от незаконных действий, 94% приходится на сеть Интернет, 4% - на торговую сеть и 2% - на банкоматы.
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