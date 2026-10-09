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Як на паркінгу: урбаніст пропонує зробити в метро Києва розмітку для укриття під час тривоги

09:02 09.10.2026 Пт
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Як на паркінгу: урбаніст пропонує зробити в метро Києва розмітку для укриття під час тривоги Фото: кияни ховаються в метро під час обстрілу (Getty Images)
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Під час повітряних тривог кияни, які спускаються в метро заради безпеки, часто стикаються з проблемою хаотичного зайняття простору. Через це реальна місткість підземки як укриття значно відрізняється від офіційних цифр державних будівельних норм.

Про це заявив голова Ради з урбаністики Києва Віталій Селик у подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА".

За його словами, міська влада та метрополітен оперують величезними цифрами людей, які могли б укриватися на станціях, але насправді ситуація виглядає інакше.

"Люди приходять з якимись своїми лежанками, наметами, огорожують територію, роблять маленьку "дачу" собі. Люди в цьому безпечному місці намагаються ще створити свій безпечний простір, в якому вони почувалися б комфортно. Але тут справа якраз влади, задача якої - вберегти якнайбільше киян, розробити якісь внутрішні правила розміщення в метро", - пояснює він.

На думку Селика, влада могла б запозичити досвід карантинних обмежень: зробити спеціальні позначки, схожі на розмітку на паркінгу чи позначки дистанції в чергах під час COVID-19, щоб розділити місця і провулочки, де можуть відпочивати люди.

"Можна за форматом того, як під час ковіду відмічалися місця в черзі, тут так само в метро розділити місця, провулочки, де можуть спати люди. Такі собі позначки, як на паркінгу", - пропонує Селик.

Водночас він зазначає, що в Департаменті транспорту чи метрополітені наразі не шукають реальних рішень. Вони лише фіксують проблему та обмежуються усними оголошеннями із закликами поважати простір один одного та використовувати менше місця, не впроваджуючи дієвих кроків, які б спонукали громадян бути раціональнішими у використанні площі.

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