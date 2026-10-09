ua en ru
Пт, 09 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Как на паркинге: урбанист предлагает сделать в метро Киева разметку для укрытия во время тревоги

09:02 09.10.2026 Пт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Как на паркинге: урбанист предлагает сделать в метро Киева разметку для укрытия во время тревоги Фото: киевляне прячутся в метро во время обстрела (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Во время воздушных тревог киевляне, спускающиеся в метро ради безопасности, часто сталкиваются с проблемой хаотических занятий пространства. Поэтому реальная емкость подземки как укрытие значительно отличается от официальных цифр государственных строительных норм.

Об этом заявил глава Совета по урбанистике Киева Виталий Селик в подкасте РБК-Украина "ЦЕ БАЗА".

По его словам, городские власти и метрополитен оперируют огромными цифрами людей, которые могли бы укрываться на станциях, но на самом деле ситуация обстоит иначе.

"Люди приходят с какими-то своими лежанками, палатками, ограждают территорию, делают маленькую "дачу" себе. Люди в этом безопасном месте пытаются еще создать свое безопасное пространство, в котором они чувствовали бы комфортно. Но тут дело как раз власти, задача которой - уберечь как можно больше киевлян, разработать какие-то внутренние правила размещения в метро", - объясняет он.

По мнению Селика, власти могли бы позаимствовать опыт карантинных ограничений: сделать специальные отметки, похожие на разметку на паркинге или отметки дистанции в очередях во время COVID-19, чтобы разделить места и переулочки, где могут отдыхать люди.

"Можно по формату того, как во время ковида отмечались места в очереди, здесь так же в метро разделить места, переулочки, где могут спать люди. Такие отметки, как на паркинге", - предлагает Селик.

В то же время, он отмечает, что в Департаменте транспорта или метрополитене пока не ищут реальных решений. Они лишь фиксируют проблему и ограничиваются устными объявлениями с призывами уважать пространство друг друга и использовать меньше места, не внедряя действенных шагов, побуждающих граждан быть более рациональными в использовании площади.

Читайте также: В Киеве разгорелся скандал из-за палаток в метро во время тревог

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Война в Украине
Новости
В Киеве частично остановлено движение общественного транспорта
В Киеве частично остановлено движение общественного транспорта
Аналитика
Заминированные пути и "живой щит": что на самом деле происходит в оккупированных Олешках
Анастасия Рокитна, Юлия Акимова Заминированные пути и "живой щит": что на самом деле происходит в оккупированных Олешках