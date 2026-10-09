Как на паркинге: урбанист предлагает сделать в метро Киева разметку для укрытия во время тревоги

Во время воздушных тревог киевляне, спускающиеся в метро ради безопасности, часто сталкиваются с проблемой хаотических занятий пространства. Поэтому реальная емкость подземки как укрытие значительно отличается от официальных цифр государственных строительных норм.

По его словам, городские власти и метрополитен оперируют огромными цифрами людей, которые могли бы укрываться на станциях, но на самом деле ситуация обстоит иначе.

"Люди приходят с какими-то своими лежанками, палатками, ограждают территорию, делают маленькую "дачу" себе. Люди в этом безопасном месте пытаются еще создать свое безопасное пространство, в котором они чувствовали бы комфортно. Но тут дело как раз власти, задача которой - уберечь как можно больше киевлян, разработать какие-то внутренние правила размещения в метро", - объясняет он.

По мнению Селика, власти могли бы позаимствовать опыт карантинных ограничений: сделать специальные отметки, похожие на разметку на паркинге или отметки дистанции в очередях во время COVID-19, чтобы разделить места и переулочки, где могут отдыхать люди.

"Можно по формату того, как во время ковида отмечались места в очереди, здесь так же в метро разделить места, переулочки, где могут спать люди. Такие отметки, как на паркинге", - предлагает Селик.

В то же время, он отмечает, что в Департаменте транспорта или метрополитене пока не ищут реальных решений. Они лишь фиксируют проблему и ограничиваются устными объявлениями с призывами уважать пространство друг друга и использовать меньше места, не внедряя действенных шагов, побуждающих граждан быть более рациональными в использовании площади.