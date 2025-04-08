Як падіння цін на нафту може послабити війну РФ в Україні: пояснення експерта

На думку експерта, в умовах трансформації світового порядку ці зміни можуть зіграти на користь Україні.

"Новий світ вимагатиме тих компетенцій, які є в Україні, - сили, адаптивності, сміливості та швидкості. Усе це - переваги, які працюють на нас. Питання, як ми скористаємось цими можливостями", - вважає аналітик.

Він зазначив, що Росії буде дедалі важче фінансувати війну, адже нафтогазові доходи, які ще два роки тому суттєво перевищували військові витрати, нині значно скоротились.

Крім того, експерт нагадав, що федеральний бюджет РФ на третину залежить від прибутків від енергоресурсів, а Фонд національного добробуту вже майже вичерпаний - за оцінками, цього ресурсу залишилося лише на кілька місяців.

"Наш попередній прогноз передбачав вичерпання фонду до вересня, але тепер ми припускаємо, що це може статись уже в серпні", - уточнив він.

Втім, попри складнощі, Кремль не планує зупинятись. Росія, за словами експерта, намагатиметься впродовж найближчих двох-трьох місяців захопити якомога більше українських територій, щоби нав’язати вигідні для себе умови перемир’я.

"Це - спроба виграти паузу: для послаблення санкцій, переозброєння і підготовки до нової фази війни", - пояснив аналітик.

На його думку, без запровадження додаткових фінансових та персональних санкцій, а також без посилення торгівельного ембарго, Росія й надалі залишатиметься здатною вести війну - навіть попри економічний тиск.

Варто зауважити, що політтехнолог Тарас Загородній у коментарі РБК-Україна розповів, що російська еліта може змістити диктатора Володимира Путіна після того, як ціни на нафту досягнуть критично низького порогу.