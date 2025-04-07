Путіна можуть "знести": експерт пояснив, як обвал цін на нафту вдарить по Росії

"Поки там при владі Путін, він буде "бикувати" до кінця. Але коли буде падіння цін на нафту, то там в еліт будуть пропозиції зносити цього психа і робити те, що потрібно", - вважає політолог.

Адже за його словами, Росії все одно потрібні гроші для того, щоб забезпечувати громадян, так і регіони. Адже без дотацій деякі з них можуть задуматись над чим пи потрібна їм Росія.

Політолог також вважає, що США знають, який справжній стан економіки Росії і таким чином намагаються тиснути на неї. Однак Путін все одно продовжує "бикувати", адже думає, що виграє в такій гонитві.

"Дивіться, там падають залізничні перевезення. Це означає, що не так все добре в економіці. А це ознаки того, що навіть на тому, що перевозяться військові вантажі, не все так добре. А далі витрати. Їх витрати на оборону і на війну більше, ніж у Радянському Союзі. І при падінні ціни на нафту, якщо вона реально влупить десь там нижче 30 доларів, це дуже добра ситуація для нас", - підкреслив він.

Нагадаємо, станом на ранок 7 квітня падіння світових цін на нафту призвело до зниження ціни на флагманський російський сорт нафти Urals до 50 доларів за барель.