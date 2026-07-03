Як не отруїтися шаурмою влітку: головні ознаки небезпечного фастфуду

Головне: Чому саме шаурма: Поєднання м'яса, свіжих овочів, соусів та лаваша за відсутності повторної термічної обробки після збирання робить страву ідеальним середовищем для бактерій у літню спеку.

Поєднання м'яса, свіжих овочів, соусів та лаваша за відсутності повторної термічної обробки після збирання робить страву ідеальним середовищем для бактерій у літню спеку. Де купувати: Фахівці закликають брати фастфуд лише в офіційних закладах.

Фахівці закликають брати фастфуд лише в офіційних закладах. Вимоги до інгредієнтів: Соуси та свіжі овочі мають зберігатися виключно в холодильному обладнанні. М'ясо повинно проходити повну термічну обробку на вертілі.

Соуси та свіжі овочі мають зберігатися виключно в холодильному обладнанні. М'ясо повинно проходити повну термічну обробку на вертілі. Гігієна закладу: Перед покупкою оцініть чистоту робочих поверхонь та вітрин. Кухар має працювати в чистому одязі, дотримуватися особистої гігієни та мати медичну книжку.

Чому шаурма потребує особливої уваги

Шаурма належить до готових до споживання продуктів, які містять одразу кілька інгредієнтів - м'ясо, овочі, соуси та хлібобулочні вироби.

Через таке поєднання компонентів і відсутність повторної термічної обробки після приготування ця страва потребує особливо суворого дотримання правил безпечності під час виготовлення та продажу.

Фахівці зазначають, що дотримання простих рекомендацій допоможе значно знизити ризик придбати небезпечний продукт.

На що звернути увагу перед покупкою

Насамперед у Держпродспоживслужбі радять купувати шаурму лише в офіційних закладах торгівлі або громадського харчування.

У такому закладі має бути розміщений куточок споживача з інформацією про продавця, зокрема назвою та контактними даними суб'єкта господарювання.

Також варто оцінити чистоту приміщення. Робочі поверхні, обладнання, вітрини та інвентар повинні бути охайними, а працівники - дотримуватися правил особистої гігієни та мати особисті медичні книжки встановленого зразка.

Як мають зберігатися продукти

Перед покупкою також рекомендують звернути увагу на умови зберігання інгредієнтів.

Свіжі овочі, соуси та інші компоненти повинні перебувати в холодильному обладнанні або зберігатися за температурою, визначеною виробником. Продукти не повинні тривалий час залишатися при кімнатній температурі.

Крім того, важливо стежити за самим процесом приготування. М'ясо має пройти достатню термічну обробку, а кухар повинен використовувати чистий інвентар. Сирі продукти не повинні контактувати з уже готовими.

Коли від покупки краще відмовитися

У Держпродспоживслужбі закликають не купувати шаурму, якщо виникають будь-які сумніви щодо її якості.

Насторожити повинні неприємний запах, неохайний вигляд закладу, порушення санітарних вимог або неналежні умови зберігання продуктів.

Також у відомстві нагадали, що оператори ринку харчових продуктів зобов'язані дотримуватися вимог законодавства щодо безпечності харчових продуктів і на вимогу покупця надавати всю необхідну інформацію про продукцію, яку реалізують.