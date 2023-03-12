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Як отримати водійські права в Польщі: роз'яснення від Мінінтегації

Фото: як отримати водійські права в Польщі (beesafe pl)
Автор: Наталія Гурковська

Українці, які перебувають у Польщі та планують вперше отримати водійські права, можуть записатися на курси водіїв. Але необхідне виконання деяких умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінтеграції.

А саме:

  • перебування в країні понад 185 днів;
  • наявність карти побиту;
  • наявність дійсного договору на оренду житла.

При цьому кандидат має:

  • звернутися до відділу комунікації за місцем проживання для отримання профілю кандидата у водії (PKK) з таким пакетом документів: заявою, фотографією розміром 3,5×4,5 см, довідкою про ознайомлення зі змістом ст. 233 КК і медичною довідкою, яка підтверджує відсутність протипоказань для керування автомобілем;
  • вибрати найбільш зручну автошколу та записатись на курси, надавши свій PKK;
  • пройти теоретичний і практичний курси навчання. Скласти внутрішній іспит з подальшим отриманням сертифіката про завершення навчання в автошколі;
  • записатися до Воєводського центру дорожнього руху (Wojewódzki Osrodek Ruchu Drogowego) для складання зовнішніх іспитів з теорії та практики водіння. Для допуску до здачі потрібно надати ті ж документи, що й для присвоєння номера PKK, плюс сертифікат з автошколи;
  • після успішного складання всіх частин іспиту у Воєводському центрі дорожнього руху оплатити виготовлення посвідчення водія та відразу забрати готовий документ.

Як повідомлялося, з 1 березня у Польщі змінилися правила проживання українців у центрах колективного розміщення. Після 120 днів українці зобов'язані вносити оплату.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, як отримати пенсію в Україні після роботи в Польщі.

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